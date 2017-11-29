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Эпопея с футболками окончена? «Шахтер», как обещал, вышел на кубковую игру в футболках в поддержку украинских военных. «Горняки» стали участниками акции Федерации футбола Украины.

«Шахтер» поддержал акцию Федерации футбола и Министерства обороны Украины ко дню Вооруженных сил Украины. В рамках четвертьфинала Кубка Украины 29 ноября «горняки» в Харькове принимали ровенский «Верес». Перед началом матча дети военнослужащих, принимающих участие в АТО, вывели футболистов на поле. Игроки и дети были одеты в желтые футболки с эмблемой ВСУ и патриотичной надписью «26 лет. Гордимся».

В социальных сетях такой выход «Шахтера» восприняли неоднозначно. Одни отметили, что «горняки» выполнили свое обещание и приняли участие в акции, другие, что «Шахтер» испугался скандала и поэтому решил все-таки надеть футболки.



Как уже писали Донбасс.Реалии, несколькими днями разразился скандал: игроки донецкого «Шахтера» не поддержали акцию Федерации футбола участников АТО «Мой папа – Герой!» в матче против донецкого «Олимпика». По словам организаторов акции, «горняки» отказались и сами выходить в футболках, и запретили делать это детям и соперникам. Президент Федерации футбола участников АТО Руслан Руденко заявил, что после такого принебрежительного отношения к детям воинов АТО и в целом к памяти погибших, матчи «Шахтера» могут начат бойкотировать по всей Украине.

В Харькове команду ждал серьезный разговор с представителями ультрас-движений. Они остановили автобус с игроками и поставили ультиматум.

«Мы активисты «Национального корпуса». У нас много вопросов к вашей команде и вашему руководству. Вы много раз некрасиво высказывали свою позицию по вопросам событий, которые происходят в Украине. Вы находитесь в Украине, но если вы держите курс на свою донецкую публику, то будете играть в Донецке», - заявил один из лидеров движения.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в комментарии Радио Донбасс.Реалии назвал всю ситуацию «попыткой опорочить команду».

«Мы точно знаем, кто организатор этого мероприятия. Точно знаем, что сегодня некоторые люди хотят увести нас от главной темы последнего времени – темы Мариуполя. Самое печальное в том, что люди не останавливаются ни перед чем, и готовы прикрываться детьми, чтобы достичь своей цели», – заявил Палкин.

В четвертьфинале Кубка Украины «Шахтер» обыграл «Верес» со счетом 4:0 и прошел в полуфинал. Также в следующий этап пробились «Мариуполь», киевское «Динамо» и «Днепр-1».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)