​Матчі донецького «Шахтаря» бойкотуватимуть?

Донецьке дербі між «Олімпіком» та «Шахтарем» у рамках 17 туру Чемпіонату України розпочалось зі скандалу. На поле футболістів мали виводити діти бійців АТО у футболках із написом «Мій тато – Герой!». Проте, «гірники» відмовилися брати участь у такій акції, розповіли організатори заходу – представники федерації футболу учасників АТО. Рішення «Шахтаря» викликало обурення в соціальних мережах. А ультрас України та футболісти-учасники АТО збираються бойкотувати матчі донецького «Шахтаря».

Діти, які зазвичай виходять на поле у фірмових футболках клубів, що грають матч, з 29 жовтня стали учасниками акції підтримки бійців АТО та їхніх сімей – «Мій тато – Герой!». Першими до акції долучилися київське «Динамо» та львівські «Карпати», далі інші клуби української Прем’єр-ліги. 11 клубів з 12 підтримали цю ініціативу, і лише на матчі донецького «Шахтаря» проти «Олімпіка» діти вийшли у звичайних куртках.

Розмова була – якщо вийдуть діти в футболках, або «Олімпік», то «гірники» не вийдуть на гру

«За 2 години до матчу ми з дітьми та родинами вже були біля стадіону. І ми вже почали з ними футболки вдягати. Нам повідомили, що «Шахтар» виступив проти такої акції. Розмова була – якщо вийдуть діти в футболках, або «Олімпік», то «гірники» не вийдуть на гру. Ми хотіли ще того вечора це питання жорстко ставити, проте з повагою пішли на зустріч «Олімпіку», щоб не зривати хлопцям матч», – розповів керівник Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко.

«Жодних відмов та пояснень від представників «Шахтаря» не було» – Руденко

За його словами, вранці 25 листопада на погоджувальній нараді «Олімпіка» та «Шахтаря» жоден із представників «гірників» не заявив про відмову взяти участь у такій акції. Обидві команди були забезпечені футболками. Ба більше, і після матчу ніхто з «Шахтаря» не прояснив ситуації, яка склалася.

У прес-службі «Шахтаря» на телефонні дзвінки не відповідають. За цілий день журналістам Радіо Донбас.Реалії не вдалося отримати коментаря. Тим часом, у соціальних мережах почався справжній бум із обуреннями.

Якщо не подобаються футболки «Мій тато – Герой!», то донецький «Шахтар» завжди може повернутися в Донецьк

«Якщо не подобаються футболки «Мій тато – Герой!», то донецький «Шахтар» завжди може повернутися в Донецьк. Власне, вже давно пора. Лише хати на Новопечерських Липках можете не продавати, а залишити. Як і житло у Донецьку свого часу», – пишуть у соціальних мережах.

«Треба бойкот «Шахтарю» оголосити. А я ще жаліла їх, коли львівські фанати їх змусили втекти до Харкова зі Львова. Нариваються вони, ой, нариваються», –коментують у Facebook.

Згадали вболівальники українського футболу і те, що це вже не перша відмова «Шахтаря» взяти участь у підтримці військових.

«У 2014 році «Шахтар» вже відмовлявся одягати футболки з написом «Слава українській армії» та назвав це провокацією», – пишуть у соціальних мережах.

У прес-службах футбольних клубів ситуацію не коментують

Проте, деякі вболівальники донецького «Шахтаря» вважають, що господарем матчу був «Олімпік», а отже, саме вони мають нести відповідальність за цю неприємну ситуацію.

У прес-службі «Олімпіка» ситуації не коментують. Порадили за роз’ясненням звернутися до «гірників».

«Олімпік» долучився до акції ще з попереднього 16-го туру. Вони вийшли у футболках разом з «Чорноморцем» в Одесі! Ви уявляєте, що хтось зможе щось заборонити «Шахтарю»? Усі ж розуміють, хто і кому телефонував

Проте керівник Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко впевнений, що «Олімпік» не винний.

«Давайте мислити логічно. «Олімпік» долучився до акції ще з попереднього 16-го туру. Вони вийшли у футболках разом з «Чорноморцем» в Одесі! На наступному домашньому матчі «Олімпік» – «Ворскла» вони все збираються знову організувати. Чекають на дітей, і вже готові футболки. І тут на матчі «Олімпік» – «Шахтар» господарі заборонили? Ну ви уявляєте, що хтось зможе щось заборонити «Шахтарю»? Усі ж розуміють, хто і кому телефонував», – каже Руслан Руденко.

«Ми повинні вже себе поважати, а не бути бидлом» – Руденко

Також Руслан Руденко зазначив, що від деяких бійців АТО і ультрас України є пропозиція бойкотувати матчі «Шахтаря» у всіх містах.

Мами приводять дітей на стадіон, бо батьки зараз в окопах воюють, захищають Україну

«Всім вже набридло таке ставлення «Шахтаря». Скільки вже можна наших героїв зневажати? Немає слів просто. Не можемо ми бути осторонь, коли дітей наших побратимів так пригнічують. Мами приводять дітей на стадіон, бо батьки зараз в окопах воюють, захищають Україну. Хто пише у соціальних мережах «не залишайте Харків без футболу»? (донецький «Шахтар» зараз грає на стадіоні «Металіст» у Харкові – ред.). Пишуть це боти «шахтарівські». А справжні українці, які кров’ю захищають свою державу, мільйони волонтерів, які долучаються до всього, щоб допомогти зберегти територію країни, підтримають такий бойкот. Ми повинні вже себе поважати, а не бути бидлом», – коментує Руслан Руденко.

«Бойкот – це не вихід» – Щербачов

За словами спортивного коментатора Валентина Щербачова, якщо в Україні розпочнеться масовий бойкот ігор донецького «Шахтаря» – це може суттєво вплинути на подальшу фінансову долю футбольного клубу. Проте бойкот – це не вихід, запевняє експерт.

Українці мають згадати, що не Ахметов, а звичайні українці фінансують футбольний клуб «Шахтар»

«Ахметов зараз має і в Донецьку свої важелі впливу, і, звичайно, там не хотіли, щоб «Шахтар» підтримав українських бійців, адже по той бік розмежування їх ненавидять. Тут політичний підтекст звичайно є. Але потрібно зазначити, все ж таки це український клуб. Якщо повністю бойкотувати, виявляється, що ми відреклися від того, хто у нас є лідером. Українці мають згадати, що не Ахметов, а звичайні українці фінансують футбольний клуб «Шахтар». Адже ми сплачуємо такі великі гроші в Обленерго. Це ті удавки-комуналки, які на нас накинув Ахметов. Потрібно проводити акції, які б пояснили, що ми маємо право диктувати умови цьому клубу щодо пропаганди футболу, патріотизму», – каже футбольний експерт.

Як повідомляє Федерація футболу України, на матчах чвертьфіналів Кубку України має відбутися акція на підтримку військовослужбовців Збройних сил України. «Зміст акції в тому, що діти військовослужбовців ЗСУ, які захищають Україну в зоні АТО, мають взяти участь у церемонії виведення гравців матчу…в спеціальних футболках з відповідним написом», – пишуть в офіційному зверненні представники ФФУ.

В акції мають взяти участь усі команди-чвертьфіналісти: чернігівська «Десна», полтавська «Ворскла», львівські «Карпати» та донецький «Шахтар».

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)