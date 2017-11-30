Україна та собор РПЦ за участі Володимира Путіна (огляд преси)

Газета «День» коментує нинішній Архієрейський собор Російської православної церкви, в якому, як повідомили у Кремлі, вперше має взяти участь президент Росії Володимир Путін. Видання визнає, що це могли б бути суто внутрішні справи країни-агресора, якби вони напряму не стосувалися України. Якими б не були рішення собору, виходячи з природи російської влади і церкви, навряд чи вони матимуть позитивний характер для українців, переконані газетярі. Мета Кремля – будь-якими способами, в тому числі через війну і окупацію, мінімізувати незалежність України. Про те, що може протиставити у відповідь Україна, газета розповідає в статті «...По суті, Росія не є християнською країною». Видання наголошує, що говорити про те, наскільки Росія дійсно є християнською країною, доволі складно. Згідно з результатами опитувань, 75% росіян вважають себе православними, але відвідують храми 3-5%. Відповідно, християнськими заповідями користуються так само не багато людей. Отже Росія – це країна світська. Видання нагадує, що Петро I буквально ліквідував церковне самоуправління і створив світський священний Синод, який керував всіма церковними справами. Таким чином РПЦ перебувала весь час в стані гніту з боку влади, як до 1917 року, так і після вже атеїстичним режимом.

49% коштів, наданих міжнародними кредиторами, Україною не вибрані, – стверджує газета «День». Видання зазначає, що діяльність Рахункової палати не часто стає надбанням громадськості. Більше того, судячи з інформації в медіа, газетярі роблять висновок, що цей орган парламентського фінансового контролю нині є нелегітимним, а відтак і не діє. Про те, чому палата працює нині без повноправного керівника і чи є в тому її провина, йдеться в публікації «Потрібен суворий контроль».

Сьогодні Україні конче потрібен незалежний регулятор тарифів на перевезення, наголошує «Газета по-українськи». Він має відстежувати ціни не лише в Україні, а й у конкурентів. Створити такий орган можна, переконує видання. Коли кажуть, що тарифи не можна підвищувати, одразу зрозуміло, звідки вітер віє. Від бізнесменів, які роками викачували гроші з держави, знищуючи ту ж «Укрзалізницю». Найбільша проблема в тому, що в Україні немає власної стратегії. Україна завжди була й залишається планом когось іншого. У СРСР Україну використовували як житницю. Стали незалежними, однак залишилися у чиїйсь великій грі – Росії, Сполучених Штатів, Європи. А найстрашніше те, що українські кваліфіковані люди масово їдуть в інші країни, насамперед сусідні, зазначає газета.

«Політичне лідерство в історичному дискурсі: теорія, практика і виклики сучасної доби» – у статті під таким заголовком дописувач газети «Голос України» переконує, що політика перестала бути монополією чоловіків. Значно виросло представництво жіночої статі на низових і середніх рівнях управління. А якщо брати усі сфери, пов'язані з людьми, жінки займають домінуюче становище. Їх там більше, ніж чоловіків. Вчені пояснюють це, зокрема, тим, що «жінки віддають перевагу роботі з людьми, а чоловіки – роботі з предметами».