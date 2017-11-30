(Друкуємо мовою оригіналу)

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что Украине необходимо принять закон о коллаборантах – по примеру послевоенной Франции времен де Голля. По словам министра, главный критерий – «кровь и жизни украинских солдат на руках». Нужно ли наказать коллаборантов и кого считать таковыми? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали юристка, глава общественной организации «Пространство возможностей» Ирина Лоюк, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц и народный депутат Украины (фракция «Народный фронт») Антон Геращенко.

Антон Геращенко: Амнистия может быть использована только по отношению к тем гражданам Украины, которые не совершали особо тяжких преступлений: не убили, не изнасиловали, не покалечили. Если человек стоял с автоматом на блокпосту, но не успел нанести серьезных травм или убить, к нему может быть рассмотрен вопрос амнистия.

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– Каким образом Украина будет доказывать участие или неучастие конкретного человека в боевых действиях? Можно ли считать базу сайта «Миротворец» такой исходной точкой для расследования?

Антон Геращенко: База «Миротворец» для того и создавалась, чтобы никто из преступников не был забыт и каждого можно было найти. Это – своего рода справочник по людям, которые выступали с оружием против Украины и призывали к разделу нашей страны. И, конечно, база будет использоваться.

Публикаций с фотографиями в социальных сетях тоже достаточно, чтобы по этим людям начинать расследование.

– Понесет ли ответственность гражданское население, например, чиновники фактических органов власти на тех территориях?

Антон Геращенко: В отношении тех лиц, которые принимали присягу на верность народу Украины: прокуроры, военнослужащие, представители правоохранительных органов, каждая ситуация будет рассматриваться по отдельности. Последствия зависят от их деятельности.

Что касается тех рядовых сотрудников органов власти, которые перешли на сторону агрессоров, то они не смогут занимать свой пост в украинских органах. Это как один из вариантов.

Но также я считаю, что там еще много лет нельзя будет проводить выборы. Та территория отравлена российской пропагандой.

– Ирина, Вы достаточно долго работаете над законом о коллаборантах. На каком он сейчас этапе? И согласны ли Вы с посылами Авакова и Геращенка?

Ирина Лоюк: Закон уже готов. Мы достаточно долго изучали иностранную практику построения отношений с коллаборантами в других странах, чтобы эти знания легли в основу нашего закона. Мы понимаем, что имеющийся Криминальный кодекс не сможем внести изменения относительно людей, которые уже осуществили преступления, мы можем использовать только те статьи, которые есть: государственная измена или террористическая деятельность.

Просто простить людей за оккупационное содействие тоже нельзя, потому что это ведет к ощущению безнаказанности

Что делать с теми, кто не совершал каких-то тяжких преступлений? Просто простить людей за оккупационное содействие тоже нельзя, потому что это ведет к ощущению безнаказанности. Поэтому, используя иностранную практику, мы решили, что лучшим способом будет введение административных ограничений. Для того, чтобы защитить государственность Украины, которые проявили к ней нелояльность.

– Какие категории людей будут привлечены к такой ответственности и на какой срок?

Ирина Лоюк: Планируется, что приблизительно на 25 лет. Это люди, которые занимали определенные должности в органах государственной власти, люди, которые организовывали массовые мероприятия в поддержку «ЛНР» и «ДНР».

– То есть, все должности?

Ирина Лоюк: Не нужно рассматривать всех людей, чтобы понять, коллаборант или нет. Граница стоит в том месте, когда человек решает поступить на определенную государственную должность, неважно, где он проживает. Каждый человек должен пройти проверку.

Если человек не претендует на эти должности, продолжает жить в Украине и не совершает никаких преступлений, то к нему не придут и не скажут, что он коллаборант.

– Кого еще накажут и за что?

Ирина Лоюк: Если человек предоставлял какие-то ресурсы в поддержку оккупационных войск, участие в военных действиях, но без убийства, грабежей и так далее.

– А что за это?

Ирина Лоюк: Мы вводим только административные ограничения. То, что касается криминальной ответственности, оно остается согласно Криминальному кодексу.

Также организация и участие в информационных кампаниях против Украины. Осуществление публичных призывов участия к поддержке «ЛНР» и «ДНР», в том числе и в социальных сетях. Это люди уже не смогут занимать государственные должности в Украине.

​Слушатель, Донецкая область: Я не совсем согласен. Когда все начиналось, люди выходили на улицы с лозунгами, они уже в тот момент предавали страну. Даже тех людей, на чьих руках нет крови, нужно судить, иначе через время мы увидим точно такую же ситуацию.

Ирина Лоюк: Ответственность должна быть индивидуальной. Если человек, подвергаясь пропаганде, потерял ум и вышел на улицы поддерживать, а потом покаялся, садить его на 12 лет, как предусмотрено Криминальным кодексом, было бы несколько дико. Но такой человек не может управлять государством.

– Андрей, почему до сих пор не было этого закона?

Андрей Каракуц: На мой взгляд, главная проблема, что этот конфликт не такой простой, как Вторая мировая война, когда Франция после войны могла четко определить, кто коллаборант, кто сотрудничал. Россия ведет гибридную войну, пытаясь создать учреждение администрации, которое якобы не подчиняется Российской Федерации.

Само введение термина «коллаборационизм» очень опасно, потому что мы имеем этот конфликт как геополитический. Тот же «минский процесс», «нормандский формат» накладывает на нас определенные ограничения.

В начале 2014 года было не так уж много активных людей, которые в том же Донецке поддерживали присоединение к Российской Федерации

По моему мнению, в начале 2014 года было не так уж много активных людей, которые в том же Донецке поддерживали присоединение к Российской Федерации. В основном это были маргинальные свои.

– А «референдум»?

Проблема в том, что после 2014 года очень большое количество людей начало сотрудничать с оккупационными администрациями, потому что им нужна была работа

​Андрей Каракуц: Во многом это была картинка, было открыто несколько участков на весь город, и из-за этого появились очереди. Проблема в том, что после 2014 года очень большое количество людей начало сотрудничать с оккупационными администрациями, в первую очередь, потому что им нужна была работа. Многие из них действительно были отравлены пропагандой.

Большой вопрос, как поступать с этими людьми. Они сами прекрасно понимают, что в случае возвращения украинской юрисдикции у них возникнут проблемы. Российская пропаганда также пытается навязать определенные мифы, что их будут преследовать, садить в тюрьмы.

– Андрей, даже сейчас есть общественные сепаратистские движения в так называемых «ДНР» и «ЛНР», куда входит огромное количество людей. Если этих людей ограничить в правах, запретить заниматься профессиями, которыми они обладают, это же – наверное социально-экономический коллапс для тех территорий.

Россия создает ситуацию, чтобы активная часть населения была против возвращения Украины

​Андрей Каракуц: Безусловно, в этом как раз и была идея Российской Федерации. В эти движения заставляли входить людей, ставили ультиматум. Много ситуаций, когда работники формально не являются действенными актёрами, тем не менее их заставляют вступать в эти движения и эти списки находятся онлайн. Таким образом Россия создает ситуацию, чтобы активная часть населения была против возвращения Украины.

Ирина Лоюк: Вначале будут введены администрации, которые будут поддерживать порядок в этих областях. В дальнейшем, при формировании государственных органов, претендующие на должности будут проверяться, остальных не будут трогать.

– Ирина, консультировались ли Вы с народными депутатами?

Ирина Лоюк: Конечно. Закон согласовывался с определенными правоохранителями и с другими органами власти.

– То есть, его реально исполнить?

Ирина Лоюк: Да. Мы очень надеемся, что нас поддержат.

Слушатель, Славянск: Закон про коллаборантов должен быть частью более широкого закона о реинтеграции этих областей в состав Украины. Если человек работает в ОРДЛО, возвращается Украина, как быть с трудовым стажем и пенсией?

Ирина Лоюк: Работая там и получая документы с гербом России или с гербом «ЛНР», «ДНР» стаж не будет учтен. По пенсионному стажу есть возможность доплатить не внесенные взносы, и тогда будет учтен определенный пенсионный стаж.

Мы сейчас дополнительно занимаемся вопросом про пенсионное обеспечение тех людей, которые остались там проживать.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)