Twitter «шторм» ударив по «особливих» британсько-американських відносинах

У Лондоні лунає стурбованість долею «особливих відносин» Британії зі Сполученими Штатами через черговий прояв розбіжностей у поглядах британських політичних лідерів та американського президента Дональда Трампа.

У безпрецедентному обміні критичними зауваженнями речник прем’єр-міністра Терези Мей сказав у середу, що президент Трамп «вчинив неправильно», поширивши через Twitter три дописи з відео, що підбурюють антиісламські настрої, від британської крайньо-правої організації.

Кілька провідних британських політиків також скритикували вчинок Дональда Трампа, а лідер Англіканської церкви Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі сказав, що «глибоко стурбований» тим, що Трамп «вирішив посилити голос крайньо-правих екстремістів».

Президент Трамп на британську критику відповів також через Twitter, звернувшись безпосередньо до Терези Мей: «Не зосереджуйтесь на мені, зосереджуйтесь на руйнівному радикальному ісламському тероризмі, що відбувається всередині Сполученого Королівства».

Представники британського уряду відмовилися від подальших коментарів у цій справі, але у політичних колах в Лондоні з новою силою лунають заклики скасувати державний візит американського президента.

Британський уряд наголосив у середу, що запрошення й далі чинне, проте дати візиту, якого очікували ще минулого року, не оголошено досі.

Поширення Дональдом Трампом вказаних відео на Twitter викликало особливу увагу у Лондоні тому, що початково їх опублікувала представниця крайньо-правої антиісламської організації «Британія насамперед» (Britain First) Джейда Франсен.

31-річна Франсен, якій загрожує судова відповідальність за розпалювання ворожнечі у виступах на одній з демонстрацій, подякувала президентові США за вияв підтримки.

Окремо американського лідера критикував чоловік убитої жінки – депутата британського парламенту Джо Кокс, яка стала жертвою крайньо-правого екстреміста.

Нападник, який сидить у в’язниці, убив Джо Кокс 2016 року з вигуками «Британія насамперед» (Britain First).

У Сполучених Штатах низка чільних демократів та республіканців розкритикували дії президента.

Речниця Дональда Трампа у Вашингтоні заявила, що президент США хотів привернути увагу до «реальної загрози» національній безпеці.