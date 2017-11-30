Закон про колаборантів іде врозріз з офіційною позицією Києва – експерт

Мінські угоди – це дієвий інструмент для того, щоб примусити Росію припинити агресію проти України, зазначають фахівці. А ухвалення закону про колаборантів означає автоматичний вихід України з Мінського процесу, говорить експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний. За його словами, в Україні вистачає засобів, які дозволять притягати колаборантів до відповідальності. Водночас деякі фахівці відзначають, що кримінальної відповідальності для цих людей не передбачено, а вона потрібна.

Заява міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про необхідність ухвалення закону про колаборантів йде врозріз з офіційною позицією Києва, коментує в ефірі «Ранкової Свободи» експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний.

Така заява – це, швидше, вихід з такої коаліції з офіційними органами влади і початок власного позиціонування

«Київ офіційний засвідчує свою відданість Мінським домовленостям і, навпаки, звинувачує Росію в тому, що ці домовленості не виконуються, а така заява – це, швидше, вихід з такої коаліції з офіційними органами влади і початок власного позиціонування», – каже Розумний.

За його словами, ухвалення закону про колаборантів автоматично означає вихід України з Мінського процесу, тому що це різко суперечить домовленостям. А, на переконання експерта, Мінські угоди – доволі дієвий інструмент для примушення Росії припинити агресію проти України, а потім і подолати її наслідки.

Є достатньо засобів, які дозволяють притягати колаборантів до відповідальності – Розумний

Експерт зазначає, що в Україні і так вистачає кримінальних статей для того, щоб притягнути цих людей до відповідальності.

Є цілком достатньо засобів юридичних, в тому числі законів, які дозволяють притягати до відповідальності людей, які виступили проти державного суверенітету

«Це і «участь у незаконних збройних формуваннях», і «зрада Батьківщині». Є цілком достатньо засобів, юридичних в тому числі законів, які дозволяють притягати до відповідальності людей, які виступили проти державного суверенітету, зазіхнули на територіальну цілісність і, більше того, зробили це в насильницький спосіб», – зауважує Розумний.

Він додає, що це більше схоже на політичну заяву, а не намагання дійсно вирішити проблему. На його думку, цю ідею все одно не вдасться реалізувати, тому що «закон не має зворотної дії», відповідно каратимуть майбутніх колаборантів, а не минулих. Окрім того, після його ухвалення в України можуть виникнути проблеми з міжнародними судами та західними партнерами.

Поява більш агресивної позиції у внутрішньополітичному контексті в Україні може якоюсь мірою, якимось рикошетом підсилити українські позиції

«Єдиний позитив цієї заяви, як на мене, може полягати в тому, що ідуть політичні торги в трикутнику «Росія-Україна-Захід», і поява агресивнішої позиції у внутрішньополітичному контексті в Україні може якоюсь мірою, якимось рикошетом підсилити українські позиції в цих переговорних процесах і допомогти нам уникнути тиску, в першу чергу, наших західних партнерів», – відзначає Розумний.

Але в нинішніх умовах ця пропозиція експерту видається недоречною.

Аваков дрейфує в бік задоволення потреб «ура-патріотичного» електорату – Гладких

Експерт громадської організації «Слово і Діло» Валентин Гладких переконаний, що з Мінського процесу Україні входити не можна, попри те, що вони не працюють настільки ефективно, як хотілося б.

Завдання України: і української дипломатії, і української влади полягає в тому, щоб зробити Мінський процес максимально ефективним і максимально вигідним для себе

«Завдання України – і української дипломатії, і української влади – полягає в тому, щоб зробити Мінський процес максимально ефективним і максимально вигідним для себе, щоб вичавити максимум з цього процесу для себе», – говорить Гладких.

А Арсен Аваков, на його думку, зі своєю заявою дрейфує в бік задоволення потреб «ура-патріотичного» електорату, які виходять з бажаного, а не дійсного.

«Подобається нам чи ні, все одно нам доведеться виконувати Мінські угоди. Подобається нам чи ні, в Мінських угодах передбачений певний алгоритм кроків, те, що називається політична частина, які нам доведеться зробити», – зазначає експерт.

Люди, які сприяли окупації Донбасу та Криму, не покарані – Овчаренко

Водночас громадський активіст та один із авторів законопроекту про захист держави від проявів колабораціонізму Віталій Овчаренко каже, що Україні потрібен закон про колаборантів для того, щоб не дати їм можливості посісти державотворчі посади після звільнення окупованої частини Донбасу та Криму.

Ми бачимо, як ті люди, які активно організовували так званий «референдум», які активно стояли на блокпостах, які активно сприяли російському окупаційному корпусу, не покарані

«На даний момент ми бачимо, як у вже звільнених Слов’янську, Дружківці, Костянтинівці та інших містах Донеччини й Луганщини, наприклад, ми бачимо, як ті люди, які активно організовували так званий «референдум», які активно стояли на блокпостах, які активно сприяли російському окупаційному корпусу, не покарані. Ні карно, ні адміністративно», – заявляє Овчаренко.

Більше того, за його словами, ці люди продовжують обіймати свої посади в школах, у міськрадах та в фінансових установах.

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