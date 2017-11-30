У США винайшли нові ліки, які знижують частоту проявів мігрені

У США протестували нові ліки від мігрені, які мають довготривалий ефект. Поява такого препарату обнадіює мільйони людей, які страждають від мігреней. Дослідження двох таких лікарських засобів виявили, що вони скорочують частоту головних болів, через які людина часом навіть не здатна працювати.

Ці ліки є першими профілактичними препаратами, розробленими спеціально проти мігреней. Вони працюють за допомогою речовини, задіяній в модифікації нервових сигналів та прогресу болю та симптомів.

«Це абсолютно новий напрямок» для лікування та важливий прогрес для людей, які не хочуть приймати або яким не допомагають щоденні пігулки, повідомив доктор Ендрю Герші, директор неврології в Медичному центрі дитячої лікарні в Цинциннаті, США.

Він не брав участі в дослідженні, проте проводив тестування інших препаратів від мігрені і написав коментар, який опублікували в середу в журналі New England Journal of Medicine.

Від мігреней страждає понад мільярд людей по всьому світу, лише в США – понад 38 мільйонів. Ці болі значно сильніші, ніж звичайні головні болі – пульсуючий, стискаючий біль і тиск часто супроводжується проблемами зору, чутливістю до світла, шуму або запахів та нудотою. Вони можуть залишити людей абсолютно непрацездатними, не в змозі робити прості речі, такі як готування їжі або навіть ведення бесіди.

Що показують дослідження

Компанії Amgen та Novartis у дослідженні протестували препарат erenumab приблизно на 900 людях, які мали в середньому 8 приступів мігреней на місяць. Приблизно половина вже пробувала інші профілактичні ліки.

Протягом шести місяців людям давали або ж високу дозу лікарського засобу, або ж низьку чи плацебо. Половина пацієнтів, яким давали вищі дози, зазначили, що частота мігреней знизилася вдвічі.

Анн Вікерс, одна з тих, кому давали меншу дозу, зазначила, що ліки їй дуже допомогли: «В мене можуть бути від 15 до 18 головних болів у місяць, і, ймовірно, п’ять із них – мігрені», але, за її словами, їхня кількість знизилася на 40% після приймання ліків.

«У мене троє дітей, для мене це означає, що я маю більше днів, коли я можу жити повсякденним життям, готувати їжу вдома, ходити на події в школі», – повідомила Вікерс.

У другому дослідженні препарату fremanezumab від Teva Pharmaceutical випробовували ліки проти хронічних мігреней, які люди мають 15 або більше разів на місяць, і принаймні 8 із них – мігрені.

Близько 1000 пацієнтам протягом трьох місяців давали препарат: одна третина отримувала ліки кожного разу, інша – прийняла їх один раз і ще два рази отримала плацебо, а остатнім кожного разу давали плацебо.

Кількість щомісячних днів головного болю значно зменшилася у групах, що отримували препарат, і незначно в тих, яким давали «фіктивні» ліки.

Застереження

Герші зазначив, що хоча й зниження приступів головного болю лише на 1-2 рази в місяць може бути досить скромним результатом, але «є пацієнти, які повністю позбавилися від головних болів».

Ніяких тривожних побічних ефектів наразі не виявлено, але дослідження були дуже короткими, тому довгострокова безпека та ефективність поки що невідомі.

Нові препарати не тестували у порівнянні з існуючими препаратами, тільки із плацебо.

Обидва препарати передали в Управління продовольства і медикаментів США для затвердження. Наразі компанії Eli Lilly and Co. та Alder Biopharmaceuticals також тестують подібні препарати.

(Переклад із англійської Тетяни Савчук)