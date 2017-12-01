Між двома омбудсменами: як Лутковська і Москалькова ділять Крим

Питання порушення прав кримчан озвучать на зустрічах з генсекретарем ООН і в Раді Європи. Про це російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила 26 листопада в Севастополі. Вона назвала абсурдним рішення не надавати кримчанам візи через нинішній статус півострова. Москалькова запевнила, що інформації про порушення прав кримських татар у неї немає ‒ такі скарги до неї не надходили.

Анексований Крим фактично перебуває у сфері впливу двох омбудсменів: уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської та уповноваженого з прав людини Росії Тетяни Москалькової. Остання зайняла цю посаду в квітні 2016 року й повідомила, що «протистоятиме спробам Заходу використовувати права людини як політичний інструмент».

Керівник прес-служби українського омбудсмена Михайло Чаплига каже, що Лутковська та Москалькова вже давно на зв’язку.

«Між омбудсменами є телефонний зв’язок, обмін СМС. Якщо потрібно щось терміново вирішити, вони координують свої дії. Наприклад, коли у політв’язня Ахтема Чийгоза помирала мати, їм організували зустріч. Валерія Лутковська і Тетяна Москалькова разом відвідували політв’язнів у СІЗО Сімферополя, а також двох ув’язнених у Миколаєві. Ми хочемо розвивати практику взаємних візитів і надали інформацію про всіх російських громадян, яких тримають на території України. Тетяна Москалькова може зустрітися з ними в будь-який час, без участі адміністрації», – каже він.

Михайло Чаплига зазначає, що суперечності щодо питання анексії Криму не виключають співпраці.

Після проміжного рішення Міжнародного суду щодо Криму в стосунках з російським омбудсменом виникла напруженість. Москалькова продовжує вторувати своєму керівництву: в Криму нібито все добре, кримських татар не утискають

«Після проміжного рішення Міжнародного суду ООН щодо Криму, яке містило вимогу до Росії відновити роботу Меджлісу, в стосунках з російським омбудсменом виникла напруженість. Тетяна Москалькова продовжує вторувати своєму керівництву: в Криму нібито все добре, кримських татар не утискають. Однак ми свою точку зору не змінюватимемо й фіксуємо всі факти порушень прав людини, а також реакцію російської сторони. Іноді Тетяна Москалькова в листах досить емоційно реагує на повідомлення про утиски українців і кримських татар на півострові, відзначаючи, що до неї з цими проблемами ніхто не звертається. Ми ж нагадуємо, що йдеться про громадян України, які, відповідно, звертаються до українського омбудсмена», – розповів Чаплига.

Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник вважає, що російський омбудсмен не може діяти незалежно від Кремля.

«Безпосередньо з російським омбудсменом ми не співпрацюємо, оскільки в її офісі не особливо налаштовані працювати з українськими організаціями щодо питання Криму. Проте такий-сякий місток комунікації між Валерією Лутковською і Тетяною Москалькової є, і він часто допомагає з’ясовувати долю українських політв’язнів у Росії. Втім, нашому омбудсмену рік тому не дали відвідати в Криму тих, кого вона планувала відвідати.

Заяви Москалькової про те, що в Криму не порушуються права кримських татар, ‒ свідчення тиску Кремля на її офіс

Ми наполягаємо в міжнародних організаціях, що український уповноважений з прав людини ‒ не політик, а правозахисник. Але треба визнати, що російський омбудсмен не може уникнути російського політичного впливу. Заяви Москалькової про те, що в Криму не порушуються права кримських татар, ‒ свідчення тиску Кремля на її офіс. На жаль, ця структура втратила свою незалежність», – каже вона.

Ольга Скрипник переконана, що Тетяна Москалькова виявила б безліч порушень, якби хоч раз прийшла до суду щодо обрання запобіжного заходу для політв’язнів на кшталт Володимира Балуха.

Російський правозахисник Сергій Шаров-Делоне констатує, що російський омбудсмен може виправляти тільки поодинокі порушення в прогнилій системі.

«Тетяна Москалькова відіграє роль демпфера між владою і громадянським суспільством, це не самостійна фігура. При цьому вона ще й генерал поліції, що не може не накладати відбиток на її роботу як омбудсмена. Її особисті уявлення про те, що правильно й що неправильно, часто лякають правозахисників.

Система така, що жодними омбудсменами її не виправиш ‒ її можна тільки демонтувати

Проте, коли справа стосується тортур, Тетяна Москалькова втручається швидко й діє ефективно. Наприклад, у випадку з тортурами мого підзахисного у «болотній справі» Івана Непомнящего в колонії під Ярославлем втручання омбудсмена укупі з рішучістю ув’язнених призвело до зміни всієї верхівки місцевої Федеральної служби виконання покарань Росії. Але сама система така, що жодними омбудсменами її не виправиш ‒ її можна тільки демонтувати. Однак ситуація поки що тільки погіршується, і навіть Тетяна Москалькова втрачає свій вплив», – каже російський правозахисник.

Оригінал матеріалу – на сайті Крим.Реалії