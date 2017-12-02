Заяви «свата» Добронравова відомі – голова Держкіно про заборону серіалу «Свати»

Яким би не був рейтинг серіалу, перед законом усі є рівними. Таким чином голова Держкіно Пилип Іллєнко прокоментував Радіо Свобода заборону серіалу «Свати». Перед таким рішенням СБУ повідомило про заборону Федору Добронравову, який знімається у «Сватах», на в’їзд в Україну на три роки. У Іллєнка немає питань до «Сватів», він не дивився жодної серії серіалу і не збирається цього робити. Але закон є закон, каже він. Коментуючи закиди продюсера «Сватів» Володимира Зеленського, голова Держкіно віддав належне таланту шоумена, але нагадав, що Росія не припиняє війну проти Україну. Триває і анексія Криму, яку підтримав той же Добронравов. Загалом практика зйомок російських акторів в Україні тривалий час була пов’язана не з їхньою майстерністю, а з орієнтацією на російський ринок. Досить доїдати об’їдки чужого столу, наголосив Іллєнко.