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02 Грудень 2017, Київ 17:18
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 2 грудня (карта)
02 Грудень 2017, 16:25
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
2 грудня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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