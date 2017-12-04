Порошенко розвертає реформи назад (світова преса) 

Київське англомовне видання Kyiv Post торкається питань уповільнення процесу реформ в Україні. Французький часопис Liberation пише про дедалі більше протистояння української влади та антикорупційних установ. Барселонське періодичне видання La Vanguardia повідомляє про арешт в Україні членів мережі наркоділків, які намагалися провезти вантаж маріхуани з Іспанії.

Англомовний київський часопис Kyiv Post публікує статтю «Порошенко розвертає реформи назад». Автор статті Тімоті Еш пише, що у таборі українських реформаторів панує дедалі більше розчарування й зневіра, тоді як адміністрація президента Петра Порошенка уповільнює і навіть зупиняє процес реформ.

Еш викладає кілька основних напрямків занепокоєння в цьому плані. По-перше, в Україні нині не існує ознак поступу з виконання передумов МВФ, які б гарантували надання чергового пакету фінансової допомоги. Зокрема, МВФ не задоволений питанням ціни на газ, а також Законом про пенсійну реформу, який було ухвалено цієї осені. Гострими, на думку Тімоті Еша, також постають моменти, пов’язані з реформуванням ПриватБанку та боротьбою з корупцією в Україні.

По-друге, український уряд не спромігся забезпечити розблокування 600 мільйонів євротраншу макрофінансової допомоги ЄС до раніше обумовленого крайнього терміну. Відтак, цієї допомоги Київ не отримає. Зокрема, як указує автор статті, каменем спотикання тут постають 4 питання: заборона на експорт деревини, запуск автоматичної системи перевірки електронного декларування, ухвалення закону щодо кредитного реєстру НБУ, а також запуск перевірок осіб, які стоять за компаніями в Україні.

Все це, на додаток до повільного прогресу в боротьбі з корупцією, змусило ЄС загальмувати процес надання допомоги Україні. І, звісно, як зазначає автор матеріалу, в напрямку антикорупційної діяльності української влади, лише кількох осіб було притягнуто до відповідальності, тоді як поступ у плані розбудови антикорупційних судів залишає бажати значно кращого.

На додаток, як пише Еш, усі стали свідками відвертого конфлікту між НАБУ та Генпрокуратуроою, що виник минулого тижня.

«Тоді як НАБУ та Генерельна прокуратура обмінюються дошкульними ударами, корумповані чиновники в Україні можуть спати спокійно. А в цей час закордонні та внутрішні інвестиції помітно сповільнюватимуться», -- зазначає автор.

Насамкінець автор статті згадує ситуацію навколо міністра фінансів України Олександра Данилюка, чия налаштованість на викорінення корупції, явно не до вподоби певним елементам у президентській адміністрації, котрі всіляко гальмують програму МВФ.

Нині великим запитанням, яке має поставити собі адміністрація Порошенка, має бути: чому інвестиції в Україні настільки слабкі? Еш вважає, що причиною цього є недостатня боротьба з корупцією.

Переклад твіту: «Порошенко розвертає реформи назад»:

Лівоцентристське періодичне видання Франції Liberation публікує статтю «Боротьбі з корупцією в Україні перешкоджає влада». У підзаголовку додається, що чотирма роками після Революції опозиція звинувачує президента Порошенка в перешкоджанні діяльності спеціально створеного антикорупційного бюро.

«На даний момент Петро Порошенко занепокоєний. Втім, він не занепокоєний з приводу економічної кризи, ані війни, а чи ж цін на газ або зубожіння населення. Він намагається придушити боротьбу з корупцією перед початком передвиборчої кампанії навесні 2018 року», -- каже французькому часопису депутат українського парламенту Сергій Лещенко.

Газета нагадує, що Порошенка було обрано президентом України під обіцянки боротьби з корупцією та модернізації української держави. Саме в цьому світлі в Україні було створене антикорупційне бюро НАБУ, яке стало найнезалежнішою ланкою боротьби з корупцією в Україні.

Ціллю розслідувань НАБУ, як пише видання, стали ті, хто попередньо вважалися недоторканними: депутати, судді і навіть син нинішнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Саме відповіддю на ці розслідування уряду України стало уповільнення діяльності НАБУ із заявами про неефективність роботи цієї установи. Наприклад, наприкінці листопада до НАБУ було передано 3500 справ розслідування корупції авторитарного режиму Віктора Януковича, тоді як НАБУ має лише 200 слідчих.

«Це навмисна спроба поховати НАБУ», -- вважає начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Liberation додає, що віднедавна проти НАБУ виступив і Генеральний прокурор Юрій Луценко, людина наближена до президента Порошенка. Французька газета пише, що Луценко заявив, що це проблема самого НАБУ, якщо вони не зможуть упоратись із поставленим завданням.

Часопис додає, що Луценко постає фігурантом слідства НАБУ за звинуваченнями в можливому протизаконному особистому збагаченні. У світлі всього цього, як підсумовує французький часопис, громадянське суспільство в Україні забило на сполох, а західні партнери Києва навіть застерегли українську владу, що за подібних обставин виникнуть проблеми із наданням фінансової допомоги Україні.

Згідно з нещодавнім опитуванням фонду «Демократичні ініціативи», українці вважають, що цілей Революції Гідності не було досягнуто. У першу чергу в плані боротьби з корупцією.

Переклад твіту: «Боротьбі з корупцією в Україні перешкоджає влада»:

Провідний часопис іспанського регіону Каталонія La Vanguardia друкує матераіл «Україна і Молдова знищують мережу транспортування маріхуани з Іспанії».

Барселонське видання пише, що відповідні органи України та Молдови перекрили «кисень» діяльності контрабандистської мережі постачальників маріхуани з Іспанії, кінцевим пунктом якої поставала Росія.

Згідно із заявою Державної прикордонної служби України, нещодавно було здійснено арешт громадянина Молдови, який намагався завезти на терени України 30 кілограмів маріхуани, яку він привіз з Іспанії. Іспанська газета додає, що цей громадянин Молдови був членом мережі наркоділків.

Далі в статті повідомляється, що ватажок цього злочинного угруповання, також громадянин Молдови, нині перебуває під вартою в Україні. Інтерпол, у свою чергу, оприлюднив міжнародний ордер на його арешт чотирма днями після того, як цей молдованин в’їхав на територію України.

La Vanguardia далі наводить витяг із заяви Державної прикордонної служби України з подробицями затримання молдовського ватажка наркомережі.

«Унаслідок міжнародної співпраці правоохоронних органів, Державна прикордонна служба України здійснила арешт ватажка мережі наркоторгівлі, коли той перебував в українському місті Трускавець, що у Львівській області», -- йдеться у заяві Державної прикордонної служби України.

Насамкінець видання додає, що арешт молдовських наркодилерів в Україні став наслідком кількох місяців роботи слідчих органів різних країн, а також результатом добре скоординованих кроків українських та молдовських правоохоронців.

Переклад твіту: «Україна і Молдова знищують мережу транспортування маріхуани з Іспанії»: