На місці передбачуваного поховання комуністичного діяча Миколи Руднєва на площі Героїв Небесної Сотні у Харкові не виявили останків більшовика. За повідомленням прес-служби міськради, на глибині 2,5 метра науковці та комунальні служби міста виявили тільки будівельне сміття. За радянської доби вважалося, що у 1919 році Руднєва перепоховали в Харкові на прохання робітників заводів та фабрик. Навесні 2015 року невідомі повалили пам'ятник Руднєву, а згодом на місці скульптури встановили хрест.