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05 Грудень 2017, Київ 18:56
Відео

У Харкові не знайшли останків більшовика Миколи Руднєва (відео)

У Харкові не знайшли останків більшовика Миколи Руднєва (відео)
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На місці передбачуваного поховання комуністичного діяча Миколи Руднєва на площі Героїв Небесної Сотні у Харкові не виявили останків більшовика. За повідомленням прес-служби міськради, на глибині 2,5 метра науковці та комунальні служби міста виявили тільки будівельне сміття. За радянської доби вважалося, що у 1919 році Руднєва перепоховали в Харкові на прохання робітників заводів та фабрик. Навесні 2015 року невідомі повалили пам'ятник Руднєву, а згодом на місці скульптури встановили хрест.

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