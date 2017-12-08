Відставка Соболєва: не впорався чи заважав корупціонерам? – ранковий ефір Радіо Свобода

Бюджет-2018: як депутати ділили кошторис?

Платити «по новому»: що несе новий закон про ЖКГ?

Чи є відставка Соболєва свідченням наступу на антикорупціонерів?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Віктор Кривенко, політичний експерт Валерій Клочок, економіст Володимир Дебой; народний депутат (фракція «Самопоміч») Альона Бабак, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко, народні депутати – члени комітету з питань запобігання і протидії корупції Олег Барна (фракція «Блок Петра Порошенка»), Юрій Тимошенко (фракція «Народний фронт»), а також голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк.