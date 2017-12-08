Активісти вимагають більшої прозорості переслідувань корупціонерів в Україні – Глобальний форум у Вашингтоні

«Створення антикорупційних судів, реформа правоохоронної системи, розкриття інформації про кількість кримінальних справ проти колишнього президента Віктора Януковича та його спільників, а також обсягу їхніх активів, заморожених за кордоном, забезпечення законності і відповідної прозорості досудових врегулювань з підозрюваними в корупції» – ось такі рекомендації стосовно України були затверджені у спільному зверненні неурядових організацій, представлених на Глобальному форумі з повернення активів, отриманих злочинним шляхом, що відбувся цього тижня у Вашингтоні.

У форумі взяло участь близько 30 представників коаліції неурядових організацій, більшість із них із чотирьох країн: Нігерії, Шрі-Ланки, Тунісу та України, – а також представники міжнародних неурядових організацій.

У спільному зверненні активісти вітали політичну волю, продемонстровану на Форумі стосовно зусиль для повернення активів, однак закликали уряди робити більше і збільшувати прозорість.

Наразі відмити гроші, які походять з наших країн, – дуже легко, а от повернути активи – надто складно

«Наразі відмити гроші, які походять з наших країн, – дуже легко, а от повернути активи – надто складно», – зазначила Дар’я Каленюк з українського Центру протидії корупції.

Представники неурядових організацій високо оцінили прогрес у поверненні активів зі Швейцарії до Нігерії, запропонувавши громадянському суспільству долучатись до моніторингу повернених коштів.

«Меморандум про взаєморозуміння між Швейцарією та Нігерією визнає роль неурядових організацій і відходить від попередньої практики укладання міжурядових угод, які призводили до повторного розграбування коштів», – сказав Оленреваджу Сураджу з Центру HEDA в Нігерії.

Уряди надають замало інформації про перебіг боротьби з корупцією – активісти

Коаліція наголосила, що Глобальний форум був корисним задля підтримання обговорення між правоохоронними органами стосовно конкретних справ. Однак коаліція критикувала уряди за нестачу інформації про те, скільки вкрадених активів було виявлено і заморожено.

«Хоча ми усвідомлюємо чутливість розслідування, відсутність навіть базової інформації про діяльність щодо повернення активів з боку урядів є серйозною перепоною для підзвітності, яка не дозволяє проводити моніторинг ефективності і руйнує довіру», – заявив Асока Обейсекере з Transparency International Шрі-Ланки.

Наприклад, в Україні судові рішення стосовно конфіскації коштів, отриманих в результаті корупції, є таємницею.

До припинення маніпуляцій довкола кримінальних проваджень у справах у сфері корупції закликала виконавчий директор Центру протидії корупції Дар’я Каленюк в коментарі журналістці Української служби «Голосу Америки» Тетяні Ворожко.

«…Генеральний прокурор дуже часто називає колосальні цифри кількості кримінальних проваджень, величезні результати, хтось там посаджений, майно арештовано, конфісковано. Але коли ми маємо номер кримінального провадження, ми можемо прослідкувати, що є в судовому реєстрі, який прогрес, який результат цих кримінальних проваджень, хто в рамках цих кримінальних проваджень арештований, хто притягнутий до відповідальності. У нас немає всіх переліків номерів кримінальних проваджень. Якщо б Генеральна прокуратура надала список номерів кримінальних проваджень, було б дуже корисно», – заявила Каленюк.

Коаліція також виступила з критикою країн-фінансових центрів, співорганізаторів форуму Великобританії та США, за недостатні зусилля для припинення діяльності тих, хто допомагає у відмиванні коштів. Коаліція закликала країни, які це ще не зробили, ввести реєстри власників-бенефіціарів відповідних установ і вжити дії проти тих, хто допомагає корупціонерам ховати вкрадені статки.