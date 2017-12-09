Ціна за маленьку переможну войну може бути для Путіна дуже великою – Огризко

Переходячи до чергового президентського терміну, Володимир Путін навряд чи вдаватиметься до активізації війни проти України. На цьому наголосив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко. На його погляд, за нинішнього стану Росії чергова воєнна авантюра прискорить саморозпад цієї держави. Хоча Путін продовжить використання «п’ятої колони» в Європі й надалі гратиме на роз’єднання Заходу, підтримуючи неформальний «червоно-коричневий Інтернаціонал», вважає Огризко. Проте Захід оговтався – пошук співпраці у вирішенні спільних проблем змінила політика стримування. У реакції Заходу, передусім США, на агресивні дії Кремля «нарешті бачимо чоловічий характер».