Російські приватні військові компанії можуть переїхати з Сирії в Україну – Мусієнко

Гості програми «Ваша Свобода»: Олександр Мусієнко, експерт Центру військово-правових досліджень; Сергій Грабський, військовий експерт; Леонід Радзиховський, російський журналіст.

«За два роки Збройні сили Росії разом із сирійською армією розгромили угруповання міжнародних терористів. Мною ухвалене рішення: значна частина російського військового контингенту у Сирійській Арабській Республіці повертається додому – у Росію» – таке проголосив, відвідавши Сирію, президент Росії Володимир Путін. Він уже втретє заявляє про виведення російських військ звідси. Хоча, на відміну від попередніх разів, угруповання «Ісламської держави» дійсно зазнало серйозних втрат, а проросійська креатура на посаді президента Сирії – Башар Асад – залишився президентом.

​Олександр Лащенко: Пане Мусієнко, президент Росії надав наказ виводити війська, стверджуючи, що його військові виконали у цій державі своє завдання блискуче. Як Ви вважаєте, є за що вітати російських військових? Так званий третій вихід з Сирії що означає?

Виходу повноцінного не буде, авіабаза Хмеймім залишається, забезпечення в Тартусі, база кораблів, залишається

​Олександр Мусієнко: Виходу як такого повноцінного не буде через те, що авіабаза Хмеймім, де був якраз Путін, залишається, пункт дозаправки матеріально-технічного забезпечення в Тартусі, база кораблів, залишається. Відповідно там залишається і військовий контингент. Всі заяви, що виведемо частково, не частково – в це не вірю.

До 10 тисяч контингент російські повітряно-космічні сили, військово-морський флот, ППО, представники російських приватних військових компаній, зокрема «Вагнера» – найманці, які за гроші беруть участь у сухопутних операціях

Думаю, що до 10 тисяч контингент там перебуває – це російські повітряно-космічні сили, військово-морський флот, системи ППО, щоб прикривати з повітря, плюс медичні госпіталі. Там представники російських приватних військових компаній, зокрема «Вагнера» – найманці, які за гроші беруть участь у сухопутних операціях.

Ніхто звідти не піде – втриматися Асаду немає іншого шляху

У березні 2016-го Путін, сидячи у Кремлі з Шойгу разом, сказав: ми виводимо війська з Сирії. Після цього сталося нещадне бомбардування Алеппо. 6 грудня Генштаб Російської Федерації повідомляє: ми перемогли у Сирії – війна закінчена. Але 7 грудня з тієї ж авіабази Хмеймім вилітають ВПС Росії і здійснюють бомбардування сіл і містечок південніше Алеппо. Тут віри немає. Ніхто звідти не піде – втриматися Асаду немає іншого шляху.

«Тріумвірат» (Росія, Туреччина, Іран) дивний, хиткий, якому даю півроку-рік. Точно посваряться

Там є й інші гравці – «тріумвірат» (Росія, Туреччина, Іран) дивний, хиткий, якому я даю півроку-рік. Точно посваряться. Вони навіть в мирних домовленостях переслідують абсолютно різні інтереси. Іран там не дуже хоче бачити Росію.

Російські приватні військові компанії можуть повернутися на схід України

Російські приватні військові компанії можуть повернутися на схід України і вести в подальшому бойові дії проти українських військовослужбовців. Про регулярні війська я не говорив би – у Сирії переважно ВКС, а в Україні є регулярні російські війська, але немає авіації – не відбувається бомбардувань, якщо, не дай Боже, тільки не почнеться велика війна з застосування авіації.

50% опитуваних категорично висловилися проти участі Росії в сирійській воєнній кампанії. Заява зроблена в рамках передвиборчої кампанії...

Ця позиція Путіна пов’язана з тим, що ще у вересні проводив опитування в Росії «Левада-Центр». Близько 49-50% опитуваних категорично висловилися проти участі Росії в сирійській воєнній кампанії. Вже тоді з’явилася інформація від російського Міноборони, що ми підемо з Сирії. Ця заява зроблена в рамках передвиборчої кампанії...

– Пане Грабський, яка Ваша оцінка цих заяв Путіна? Що твердження про нібито виведення російських військ?

Вийти з Сирії Росія не може. Наступного дня, як останній російський солдат полишить Сирію, режиму Асада настане кінець

​Сергій Грабський: Путін зараз грає на внутрішнього російського споживача, показуючи свою готовність до «миролюбства», підкреслюючи, що Росія в оточенні ворогів. Декларує мирні заяви, а потім скаже: нічого не можемо зробити – весь світ проти Росії. І, погоджуюся, вийти з Сирії Росія не може. Наступного дня, як останній російський солдат полишить Сирію, режиму Асада настане кінець. І Іран є дуже сумнівним союзником. Одна справа – слова, абсолютно інша – бізнес-інтереси. Досить ласий шматок сирійської економіки – нафтовидобувні комплекси. Крім того, для Ірану досить важливо мати доступ до портів. Тут Росія стоїть на перешкоді – порт Латакія і база російська в Тартусі виглядають привабливо для іранських інтересів.

Вийти з Сирії Путін у найближчій перспективі навряд чи зможе, то є другий Афганістан для Росії

Однак навантаження на російський бюджет є досить високим та ускладнює і без того складну військово-політичну і економічну ситуацію в Росії. Але вийти з Сирії Путін у найближчій перспективі навряд чи зможе, тому з певними пересторогами можна сказати, що то є фактично другий Афганістан для Росії.

– Пане Радзиховський, на Вашу думку, навіщо Путіну треба було це заявляти у Сирії? Дійсно він став «миротворцем»?

Колотнеча в Сирії абсолютно непопулярна в Росії, як і на Донбасі

​Леонід Радзиховський: Колотнеча в Сирії абсолютно непопулярна в Росії. До речі, як і колотнеча на Донбасі. Зрозуміло, що під вибори Путін хоче зробити кілька більш-менш популярних ефектних жестів. Один із них – виведення із Сирії.

Український порядок денний на виборах немає жодного популярного слова, яке може сказати Путін. «Зливати» вже нічого не буде. Посилювати – тим більше

Український порядок денний на виборах в Росії буде представлений мінімально. Там немає жодного популярного слова, яке може сказати Путін. «Зливати» він тепер вже нічого не буде. Посилювати, вводити якісь інші війська – тим більше не буде... Пряники закінчилися, а нових немає.

Карабаський конфлікт заморожений 25 років, придністровський – стільки ж. Буде ще один, він вже є. Путіна цей варіант влаштовує

Якщо параметри зовнішні зазнають не сильних змін, то й параметри політики Путіна не зміняться. Карабаський конфлікт заморожений 25 років тому, придністровський – стільки ж. Буде ще один заморожений конфлікт. Не буде, а він вже є. Путіна цей варіант влаштовує – нічого робити не може, жодного сильного ходу не має, а йти боїться через свій грізний імідж «мачо».

Всі гарантії й трьох копійок не варті. Новий президент у складній ситуації Путіна «зіллє»

У Путіна в 2024 році існує букет можливостей. Може піти, залишивши надійного наступника, але такого, як він сам – який гарантував би йому той же ступінь безпеки і комфорту, який він сам гарантував сім’ї Єльцина. Може переламати конституцію і обиратиметься до смерті. А може змінити конституцію і придумати посаду на зразок «голови Держдуми», яка не сильно впливатиме з точки зору ухвалення рішень, але гарантуватиме привілеї, пошану. Проте це слабке рішення. Всі гарантії й трьох копійок не варті. Новий президент у складній ситуації його (Путіна – ред.) «зіллє» і скине...

– Чи можна назвати попереднього переможця: Росія, Захід з його санкціями, Україна. Чи це не можна передбачити?

– Який може бути переможець, якщо хтось вдерся у буфет, перевернув посуд і перебив її? Власник посуду? Ні. Хто перебив посуд? Ні. Перевернутий буфет? Ні. Путін виграв рейтинг. Головна заслуга, яку може сьогодні витягнути з кишені і покласти, що приєднав Крим. На біса Росії потрібен цей Крим і його приєднання? Безглузде питання. Захід нічого не виграв. Більш-менш визначився з позицією щодо Росії. Україна ж... Ну, виграла – більш жорстка позиція щодо національного самовизначення.