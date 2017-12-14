Чи потрібен іспит на громадянство України

Для отримання українського паспорта в уряді планують запровадити іспит на знання української мови. Ціла «робоча група провідних мовознавців і практикуючих викладачів» буде розробляти цей екзамен. Та чи потрібен він? І якщо так, то який саме? Можливо, треба перевірити ще й знання історії, культури, законодавства своєї нової батьківщини. А іспит здавати не лише іноземцям?

Отримати український паспорт до останнього часу було не так і складно – для документа, за яким можна їздити без візи в 120 країн світу. (32-е із 94 місць у глобальному рейтингу паспортів Global Passport Index 2017.) Звісно, не говорячи про можливу тяганину з документами.

У багатьох країнах, без стандартних вимог і головне ‒ без іспиту – отримати паспорт неможливо.

Польща

У Польщі, щоб отримати паспорт, треба здати іспит із мови. Усний та письмовий.

Німеччина

Щоб стати «німцем», треба здати тест із 33 запитань – буквально про все.



Наприклад, скільки земель у федеративній республіці, яка тварина намальована на гербі, в яке свято німці влаштовують маскарад або, що вони роблять на Великдень. Є і складніші запитання – про партії та коаліції або про те, що вирішує в країні опозиція...

Але проходити тест можна безліч разів. Тож здають його рано чи пізно майже всі.

Латвія

У Латвії треба здати три екзамени: на знання мови, історії, права та гімну Латвії

Але такий іспит мають пройти не лише ті, хто захотів отримати латвійський паспорт зараз.

А ще й ті, наприклад, хто приїхав в країну за радянських часів. Щоб отримати паспорт, ці люди мають пройти натуралізацію – тобто здати екзамен. Якщо ж ні – людина паспорт отримає, але НЕгромадянина. Тож не матиме права голосу, не зможе бути обраною в органи влади та працювати в державних установах.

Такий документ має нині приблизно кожен восьмий мешканець Латвії, переважно – це росіяни.

Кіпр

А от на Кіпрі жодних тестів здавати не треба. Якщо… в тебе є гроші.

Купуєш нерухомість від 2 мільйонів євро – і ти кіпріот!

​Як гадаєте, а ви б здали іспит на громадянство України, якби довелося писати його прямо зараз?