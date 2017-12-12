Президентом України однозначно має бути етнічний українець – Саакашвілі

Генеральна прокуратура України викликала Міхеїла Саакашвілі на допит. 18 грудня екс-президент Грузії повинен з'явитися до прокуратури як підозрюваний за звинуваченням в низці злочинів. Напередодні Міхеїл Саакашвілі дав інтерв’ю інтерв'ю «Настоящему времени» (спільному проекту Радіо Свобода та «Голосу Америки»). Пропонуємо Вашій увазі основні тези з цієї розмови.

Про президентські амбіції

У мене немає амбіцій бути президентом України. Президентом України однозначно повинен бути етнічний українець

«У мене немає амбіцій бути президентом України. Президентом України однозначно повинен бути етнічний українець. Хоча етнічність в Україні – відносне поняття, але все одно, це має бути людина, яка народилася в Україні і все життя прожила в Україні.

Я приїхав до України дуже юним, але тут не народився, і все життя не прожив».

Про Путіна, ФСБ і можливості екстрадиції до Грузії

«Вони намагаються довести, що я, Міхеїл Саакашвілі, агент ФСБ і працюю на Путіна. Якщо вони доведуть (я сказав це як жарт), то треба мене терміново міняти на українських розвідників у Росії. Путін мене із задоволенням забере, як агента ФСБ.

Потім, напевно, передасть південноосетинській розвідці. Вони (українська влада – ред.) нишком хочуть домовитися про мою екстрадицію до Грузії. Але там, у Грузії, в них теж будуть проблеми, тому що люди в Грузії мене відразу звільнять».

Про фінансування

«У нас зараз (фінансів – ред.) немає. Але те, що я в Україні існую, їм, пересуваюся, заливаю в машину бензин, у нас функціонує партія, звичайно, це допомагають люди.

Що стосується мене або соратників, що нам особисто хтось допомагає, то це наша особиста справа. І це точно не олігархи, точно не Росія

Що стосується мене або соратників, що нам особисто хтось допомагає, то це наша особиста справа. І це точно не олігархи, точно не Росія. Тоді у нас було б набагато більше грошей. Це, як правило, середній бізнес».

Про Курченка

«Я не знаю, хто такий Курченко. Розмов (з ним – ред.) я не пам'ятаю, їх не було».

Про останню розмову з Порошенком

«(Розмовляв – ред.) на Мальті в березні цього року. Він мені погрожував і попереджав про наслідки. Тоді, щоправда, в основному про (позбавлення– ред.) громадянства натякав, що потім і зробив. А коли я вже повертався до України, вони мені погрожували конкретно кримінальними справами. Вони сказали, що влаштують мені Корбана».

Путін vs Порошенко

«Із підтримкою у мене проблем не буде. У мене інша проблема, що все це шкодить Україні. Тому це все треба припинити. Замість того, щоб говорити, який поганий Путін, всі переключилися на те, наскільки поганий Порошенко. Порошенко поганий? Мені здалося, що він негативний. Але чи повинні люди забувати через це про Путіна? Ні».

У чому звинувачують Саакашвілі

11 грудня Печерський суд Києва відмовився застосовувати щодо Міхеїла Саакашвілі запобіжний захід – домашній арешт. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення суду.

Ще раніше, 5 грудня, Саакашвілі затримали в Києві. За даними ГПУ, його фінансували з Росії, з метою захоплення влади в Україні. Пізніше прихильники Саакашвілі заблокували автомобіль, в який посадили його, і згодом силою звільнили.

Президент України Петро Порошенко заявив, що те, що відбувається в центрі Києва його «приголомшило» і «шокувало».

«Армія не для того тримає фронт, щоб ворог орудував в тилу. Ми даємо відсіч профінансованій з Москви гоп-компанії, і я відчуваю в цьому підтримку з боку суспільства», – сказав Порошенко.

В Україні Саакашвілі підозрюють у «сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їхньої злочинної діяльності». Генпрокурор Луценко заявив, що політик нібито отримав півмільйона доларів на фінансування своєї діяльності від українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. Луценко оприлюднив записи на підтвердження цього.

Курченко заявляє, що не знайомий з Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі заперечує всі звинувачення.

У липні 2017 року Саакашвілі позбавили українського громадянства, коли він перебував у США. Формальна причина – недостовірна інформація при оформленні громадянства.

У вересні йому за підтримки активістів і декількох депутатів Верховної Ради вдалося прорватися в Україну через українсько-польський кордон, не пройшовши контролю.

Міхеїл Саакашвілі обіймав посаду очільника Одеської обласної адміністрації в березні 2015 року. Для того, щоб колишній президент Грузії міг зайняти цю посаду, президент України Петро Порошенко надав йому українське громадянство. Згодом Саакашвілі був позбавлений грузинського громадянства на підставі того, що у нього є українське.

На початку листопада 2016 року Саакашвілі подав у відставку з цієї посади, протестуючи проти корупції в Україні. Порошенко прийняв його відставку, а разом з Саакашвілі пішли і ключові члени його команди в Одеській області.

Невдовзі після цього Саакашвілі написав, що, за його даними, Порошенко має намір позбавити його українського громадянства. Екс-президент Грузії назвав цей захід незаконним, оскільки, за його словами, «міжнародне право і українське законодавство забороняють позбавляти громадянства громадян України, якщо у них немає іншого громадянства».

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»