На Заході людей дивує, чому Фірташ все ще заробляє гроші в Україні – Гопко

Український парламент, маючи один пленарний тиждень до кінця року, зможе присвятити один день антикорупційній програмі дій. На цьому в інтерв’ю журналістові Української служби «Голосу Америки» Русланові Петричку наголосила голова комітету у закордонних справах Верховної Ради України Ганна Гопко.

Гопко переконана, що Рада має зосередитись на таких антикорупційних заходах: ухвалення закону про антикорупційний суд, надання НАБУ можливості прослуховування, щоб не залежати від СБУ, а також перезавантаження керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції поряд із запуском автоматичних перевірок електронних декларацій.

Багато олігархів ще зберегли свій вплив в Україні, наголосила Гопко, і саме це, за її словами, на Заході зустрічається з нерозумінням.

«Під час розмов із представниками Заходу часто постають питання про те, що деякі олігархи все ще зловживають лояльним ставленням до влади, заробляючи великі гроші. Одним з прикладів є (Дмитро) Фірташ», – сказала Гопко.

«Часто звучить питання: «Чому Фірташ досі заробляє гроші, хоча США вимагають його екстрадиції з Відня?». Звучало питання про (Ріната) Ахметова, (Ігоря) Коломойського і розслідування антикорупційних інституцій», – наголосила вона.

Тепер, коли постало питання, наскільки Україна віддана подоланню корупції, зросли ризики втратити допомогу Заходу, що особливо небезпечно зараз, «в умовах російської агресії, коли виграти самотужки війну з Кремлем без Заходу дуже важко», переконана політик.

Гопко вбачає свою роль в тому, щоб переконати партнерів на Заході, що надто «прив’язувати» допомогу до прогресу в реформах може бути несправедливо для українських військових.

Коментуючи зволікання зі втіленням заходів для подолання корупції, Ганна Гопко заявила: «Багато політиків в Україні бояться незалежних антикорупційних інституцій».