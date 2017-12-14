Два найважливіші потяги з Луганської області скасувала днями «Укрзалізниця». Жителі прифронтової області та воїни АТО змушені діставатися до столиці геть незручними потягами. Люди обурені діями влади. Обласна держадміністрація звернулася до Києва місяць тому, але відповіді досі нема.

З 10 грудня «Укрзалізниця» впровадила новий графік руху. У ньому з’явилися кілька нових поїздів, але близько 10 пасажирських потягів скасували. Серед скасованих – два критично важливих для Луганської області: № 133/134 Київ – Лисичанськ та № 409/410 Харків – Лисичанськ.

У коментарях керівництво «Укрзалізниці» зазначає альтернативу скасованим поїздам. Але альтернативні потяги відходять та прибувають у незручний час. Це стало ударом для жителів області.

Складнощі очікують і працівників обласних установ, переміщених нині до Сєверодонецька, яким доводиться їздити до Києва, і військових з усієї України, які боронять державу у зоні АТО.

Незручності, які створила держава у особі «Укрзалізниці» для людей у прифронтовій зоні, – політична проблема. Бо з таких ніби дрібниць складається ставлення жителів Луганщини до України.

Хто потерпає від скасування поїздів на Луганщині

134-й прибував до Києва о 9.34, а у зворотній бік вирушав о 22.00. Можна було за один день зробити усі справи й їхати назад, на Донбас. Харківський 409-й також мав зручний розклад: 6.30 – відправлення з Лисичанська, 12.00 – у Харкові, о 22.00 – відправлення з Харкова, о 6-й ранку – в Лисичанську.

Ці поїзди були доречні не лише для тих, хто їхав у справах до Києва або до «першої столиці» з тимчасового обласного центру – Сєверодонецька. У парі 134-й та 409-й були чи не єдиним варіантом для переселенців, які їздять відвідувати рідних на неконтрольованій урядом території. А ще – для жителів ОРЛО, які прямують до близьких на контрольовану територію.

Харківщина прийняла майже 200 тисяч переселенців. Багато з них їздять до окупованої Луганщини. 409-й прибував до Лисичанська близько 6-ї ранку, отже, лишалося достатньо часу, щоб за 3 години дістатися до КПВВ «Станиця Луганська», відстояти багато годин у черзі й перейти на той бік Сіверського Донця до закриття пункту пропуску.

У зворотному напрямку так само: на світанку зайняти чергу на КПВВ угруповання «ЛНР», перетнути лінію зіткнення за кілька годин, дістатися Лисичанська до 17-ї та сісти у київський 134-й.

Охочих їхати цим поїздом саме до Харкова було стільки, що «Укрзалізниця» навіть обмежувала продаж квитків до цієї станції. Ймовірно, щоб не займали місця на відтинок Лисичанськ – Харків, а дали змогу продавати квитки аж до Києва. Пасажирам, яким все ж таки треба було до «першої столиці», доводилося вдаватися до хитрощів: купувати квиток до наступної після Харкова станції «Люботин», переплачуючи гривень 30.

«Непопулярний маршрут»

Тепер з Києва дістатися Лисичанська можна лише транзитними з Ужгорода та Хмельницького (перший прибуває о 4.25 ранку, другий – о 12.40). З Харкова – ними ж та 609-м Харків – Лисичанськ, який прибуває о 20.10.

Для тих, хто планує перетинати лінію розмежування, підходить лише ужгородський. Приїхавши рештою, треба заздалегідь знайти місце для ночівлі. Та й іншим пасажирам, яким треба кудись діставатися по області, це вкрай незручно. Особливо – для жителів прифронтових селищ: на дорозі вночі їх чекають численні блокпости.

Радіо Свобода спробувало отримати коментарі на залізниці: чому скасували ці поїзди? У прес-службі Південної залізниці (Харків) нам повідомили, що усі питання стосовно пасажирських перевезень – не до їхньої філії.

«З липня цього року цим займається новостворена філія УЗ – «Пасажирська компанія». Вони формують розклади та опікуються рештою питань. Тому про причини скасування поїзда 409 Харків – Лисичанськ нічого повідомити не можемо. Контактів «Пасажирської компанії» також не маємо», – зазначили у прес-службі.

На диво, жодних контактів філії «Пасажирська компанія» не знайшлося й на офіційному сайті «Укрзалізниці». Тому ми звернулися по коментар до прес-служби ПАТ «Укрзалізниця».

«Телефоном ніхто коментувати причини скасування поїздів не буде. Надсилайте свої питання на електронну пошту. Відповімо у визначений законом термін», – відрізала співробітниця прес-служби.

Питання ми надіслали, проте обґрунтування від очільника «Укрзалізниці» знайшлося у мережі. На прес-конференції 5 грудня в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов розповів: «За наявними напрямками ми провели оптимізацію графіка. Ми скасовуємо деякі потяги, що не користувалися популярністю».

На користь антиукраїнської пропаганди

Про цифри, на яких ґрунтується твердження Кравцова стосовно «непопулярності» потягів між Києвом та Харковом і Лисичанськом, ми й скерували письмовий запит до прес-служби «Укрзалізниці». А тим часом у соцмережах росте обурення.

«…поїзд 133/134 Лисичанськ – Київ від сьогодні скасовано. Та й правильно. Чого нам туди їздити? У столиці й без нас людей вистачає…» – з сарказмом пише Валентина Лєснова з переміщеного Луганського національного університету.

Стурбована проблемою й Луганська ОДА. Заступник голови адміністрації Юрій Клименко каже, ще місяць тому, коли стало відомо про плани УЗ скасувати ці поїзди, зверталися з офіційним листом до очільника «Укрзалізниці», писали міністрові інфраструктури Володимирові Омеляну, прем’єр-міністрові Володимиру Гройсманові.

«Для нас це дуже важливі рейси. Квитки купити з Лисичанська на Київ – завжди велика проблема. Альтернативні поїзди, які пропонує УЗ, дуже незручні, нас люди закидали скаргами, росте соціальна напруженість. Зараз будемо долучати до вирішення цього питання народних депутатів», – розповів Клименко.

Поки що ОДА отримала проміжні відповіді – що «питання доручено», «розглядається». А народні депутати вже починають писати листи.

Зокрема, на сайті облорганізації «БПП Солідарність» у середу, 13 лютого оприлюднене депутатське звернення депутата Віталія Курила. Він повідомляє в. о. голови правління «Укрзалізниці» Кравцову про масові звернення виборців стосовно скасування 134-го поїзда Лисичанськ – Київ. Депутат зазначає, що зручний поїзд – це сприяння діловій активності і взагалі розвиткові регіону і закликає виправити ситуацію.

Водночас цей інформпривід уже використовує антиукраїнська пропаганда.