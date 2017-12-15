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Алкоголізм в Україні молодшає | Ранкова Свобода. Частина 3
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15 Грудень 2017, Київ 13:45
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 15 грудня 2017 року
15 Грудень 2017, 13:00
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
15 груд
ня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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