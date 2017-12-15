Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 15 грудня 2017 року

15 грудня 2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ