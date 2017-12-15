Від волонтера вимагають видалити фейсбук-пост, що став підставою для кримінального провадження

В Одесі судяться волонтер і колишня чиновниця. Голова міського відділення Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів подала в суд на активістку, що займається захистом безпритульних тварин, і вимагає спростування відкритого листа із особистими образами, який оприлюднила волонтер. Одночасно правоохоронні органи розслідують кримінальне провадження, де фігурує сама чиновниця.

Позов про захист честі та гідності став одним з останніх кроків на посаді для виконувачки обов’язків голови одеського міського управління Держпродспоживслужби Ірини Фоменко. Чиновник судиться із волонтером Сюзанною Достальовою – вона народилася в Одесі, потім емігрувала до Нідерландів, а після Революції гідності повернулася в рідне місто. В Одесі Достальова стала зоозахисником, зокрема збирає кошти та витрачає власні гроші на стерилізацію безхатніх тварин. Вона створила і очолила благодійний фонд «Ukraine Today», який також займається допомогою прифронтовим територіям.

Ще наприкінці 2015 року Достальова разом із відомим одеським ветеринаром Олегом Ушаковим вирішили створити лікарню-притулок, де можна було б лікувати та стерилізувати безхатніх тварин, тримати їх, допоки їм не знайдуть хазяїв, та навіть проводити сеанси аніматерапії для дітей із соціально незахищених родин.

Це мав бути щонайменш третій притулок у місті – в Одесі вже багато років працюють притулок «Ковчег» і так званий «німецький притулок», гроші на який вже багато років дає Німецький союз захисту тварин. Саме із останнім активно співпрацює міська влада – через «німецький притулок» пройшли десятки тисяч собак та кішок, яких стерилізували за рахунок грантів і міського бюджету. Втім, за словами Достальової, цих притулків недостатньо.

ЇЇ ініціатива створити третій великий притулок призвела спочатку до кримінального провадження, де фігурує служба Фоменко, а потім і до цивільного позову – держслужбовець вимагає спростувати фейсбук-пост із особистими образами і обвинуваченнями в корупції.

Приміщення для нового притулку хотіли отримати з 2015 року

У грудні 2015 року Достальова і Ушаков зібрали і надали пакет документів для взяття в оренду приміщення міської ветеринарної лікарні, що нібито давно не використовувалася за призначеннями. Керівництво Державної ветеринарної та фітосанітарної служби не заперечувало проти оренди, проте в 2017 році після реорганізації у Держпродспоживслужбу наміри чиновників змінилися і вони відмовилися надавати приміщення в оренду. Раніше, ще в 2016 році, працівника «Одеської регіональної експертної компанії», який мав провести оцінку приміщення, не допустили на територію лікарні. Працівники послалися на наказ директора лікарні. Пізніше оцінники обвинуватили самого Ушакова, який нібито не організував для оцінника доступ до лікарні.

Достальова вважає, що в усіх перепонах винна саме Ірина Фоменко, тому наприкінці липня 2017 року волонтер оприлюднила у фейсбуці відкритий лист, де обвинуватила Фоменко в незаконному розпорядженні державним майном і натякнула, що дочка держслужбовця отримує від матері наркотичні речовини. Йдеться також про використання приміщення міської ветеринарної лікарні в комерційних цілях.

Сьогодні Фоменко через суд вимагає, щоб волонтер спростувала текст відкритого листа і видалила пост. 4 грудня Приморський районний суд Одеси почав розгляд позивної заяви. Представник Фоменко в суді Олег Ніколін заявив, що вони не вимагають грошового відшкодування.

«Відповідач порушила конституційні права позивачки і посилається на свободу слова, яка не є забороненою в Україні. Можна критикувати представників державних органів, але критика має бути здоровою, а не бути образами і наклепами», – заявив юрист. За словами Ніколіна, наведена у відкритому листі Достальової інформація не відповідає дійсності і образила колишню чиновницю.

Поліція розслідує можливе незаконне привласнення майна

Достальова відмовилася видаляти відкритий лист із соціальних мереж. В залі суду вона зазначила, що в неї є докази щодо фактів, викладених в листі. Влітку її звернення підтримували двоє народних депутатів – Олексій Гончаренко та Андрій Неміровський. Заме за зверненням заступника голови фракції «Блоку Петра Порошенка» в серпні 2017 року одеська поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України – «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

В коментарі Радіо Свобода Фоменко підтверджує: з поліції до неї зверталися, пояснення з приводу приміщення вона вже надала. На допити її не викликали. Фоменко наполягає, що взагалі ніякого стосунку до лікарні вона не мала і не має. Вона працює в іншому відомстві – управлінні ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.

«Це приміщення зараз належить до Одеської міської державної лікарні ветеринарної медицини. Там зараз перебувають їхні фахівці. До нас це приміщення не належить, ніяких майнових прав ми не маємо», – говорить Фоменко.

Власник лікарні – Держпроспоживслужба України. Це підтверджують і в обласному відділенні служби – кажуть, що приміщення їм потрібне для роботи фахівців і вони не зобов’язані його передавати в оренду.

У вересні 2017 року, коли кореспондент Радіо Свобода намагався потрапити в лікарню, там нікого не було. У ветеринарній клініці, що працює за 50 метрів від входу в лікарню, розповіли, що рідко бачать когось у лікарні. Це стверджували і пацієнти цієї клініки.

Фото 2015 року

Так чи інакше, але рішення щодо надання чи ненадання лікарні в оренду ухвалюють у Києві, а не в Одесі, наполягає Фоменко, тому Достальова обвинувачує її помилково.

«Ця особа звернулася в нашу службу, до начальника обласного управління Василя Порайка, який працював лише 2 місяці. Він не знав ситуацію в Одесі, тому покликав мене до себе в кабінет. В моїй присутності Достальова питала Порайка про цю лікарню. Він пояснив, що майнові питання ще не вирішенні, і допоки вони не вирішуються, він не буде надавати її в оренду», – говорить Фоменко.

Пізніше Порайко пішов у відставку, проте, на її думку, це не було пов’язано із Достальовою. Тепер у відставку пішла і сама Фоменко – каже, що не через Достальову, що просто хоче відкрити шлях для молоді.

Волонтер із Нідерландів не називає імена можливих спонсорів

Сама Достальова планує і далі воювати за приміщення. Вона каже, що якщо разом із Ушаковим його отримає, то знайде інвесторів із Нідерландів, щоб перетворити його на сучасну лікарню-притулок. Вона мала отримати кошти ще в 2016-му, але не змогла.

«Гроші, які ми просили, вже зникли, проте залишився наш запит. Ми маємо отримати територію, щоб повторити запит. Але ми не знаємо, скільки грошей нам потрібно, тому що ми не можемо потрапити всередину, перевірити, що там є, а чого немає. Будемо боротися за цю лікарню», – обіцяє Достальова. Гроші на створення притулку потрібні великі, проте вона відмовляється назвати імена чи назви компаній-спонсорів, які обіцяли допомогти їй із його створенням. Каже, що їм не потрібний розголос.

«А саме це приміщення потрібне тому, що голландці не хочуть вкладати гроші в будівництво нової лікарні. А мене вони знають, знають, що я відповідаю за гроші, що я кримінально відповідальна особа», – каже волонтер.

Судові засідання про захист честі і гідності Ірини Фоменко продовжаться в лютому наступного року. Достальова, яка спочатку хотіла захищатися в суді без адвоката, вирішила звернутися до захисника з Нідерландів.