Київ вразливий перед Росією через корупцію, а Трамп зробив багато для безпеки Європи (огляд преси)

Захід має змусити Київ припинити переслідування борців з корупцією та фарс навколо арештів колишнього президента Саакашвілі, вважає газета Washington Post. Президент Дональд Трамп зробив для безпеки Європи більше, ніж його попередник, наполягає британський оглядач Едвард Лукас на сторінках газети Times. І чи варто боятися біткойна? Відповідь на запитання дає британський часопис Economist.

«Корупція робить Україну ще вразливішою перед Росією», – стверджує газети Washington Post у редакційному коментарі. Видання називає «фарсовою драмою» події навколо спроб арешту в Києві колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Газета нагадує, що Саакашвілі, якому дали українське громадянство, запросив в Україну президент Петро Порошенко у 2015 році для проведення реформ в Україні. Нині ж колишнього союзника позбавили громадянства та намагаються депортувати з країни.

На тлі цього дійства непомітною для телекамер залишається «послідовна боротьба», яку веде президент Порошенко проти парламентарів-реформаторів та Національного антикорупційного бюро, агентство, яке підтримує Захід, мовиться в коментарі. «Потужний протест з боку Європейського союзу, Державного департаменту США та Міжнародного валютного фонду пригальмував цей наступ. Але пан Порошенко, здається, розраховує на те, що ані західні лідери, ані українці, які скинули попереднього наскрізь корумпованого президента, не зможуть притягнути його до відповідальності через невпинний конфлікт із сепаратистами, яких підтримує Росія у східних частинах України», – пише газета.

І дійсно, підтримка Заходу, особливо Вашингтона, триває. Але доти, доки Україна не очистить свої інституції, не буде віддана верховенству права, вона залишатиметься вразливою перед підривною роботою з боку Росії, вважає газета. Захід має достатньо важелів тиску на президента Порошенка, який домагається надання летальної зброї від США та відкриття шляху до членства в ЄС від Брюсселя, мовиться в коментарі. Видання вважає, що ці важелі слід застосувати, щоб в Україні припинилися переслідування антикорупціонерів та запрацював антикорупційний суд. А щодо Саакашвілі, то президент Порошенко зробив би послугу сам собі, якби перестав переслідувати свого опонента і перетворювати його на мученика, пише газета.

Відомий британський оглядач Едвард Лукас на сторінках лондонської газети Times висловлює парадоксальну, на перший погляд, думку про те, що президент США Дональд Трамп є кращим для Європи, ніж його попередник Барак Обама. Попри всі негативні характеристики, якими нагороджують Трампа його критики і які журналіст вважає виправданими, Лукас все ж наполягає, що для безпеки континенту Трамп зробив набагато більше, ніж його попередник.

«Незбагненно для тих, хто вважає Трампа російською маріонеткою, його адміністрація є досить популярною серед країн, які змушені жити в тіні Кремля. Бо адміністрацію Барака Обами вони запам’ятали як байдужу, пустослівну та непослідовну», – пояснює журналіст.

Керівники у Будапешті та Варшаві неабияк втішилися, коли обрали пана Трампа, бо він зняв табу з питань економічного протекціонізму, ворожості щодо мігрантів та неповаги до попередніх політичних правил. Але навіть ті, хто не любить риторики Трампа, визнають, що він допоміг їм захиститися від Кремля.

Америка продає ракети «Патріот» до Польщі, розташувала там та у країнах Балтії додаткові сили стримування, готує цивільні сили, які могли б узяти участь у протидії можливому нападові Росії. Військові зв’язки між Америкою та країнами регіону, що є поза НАТО, Фінляндією та Швецією, ніколи не були міцнішими, зауважує британський оглядач. На його думку, поява Трампа у Білому домі посприяла тому, що європейці самі почали більше дбати про свою безпеку.

Звичайно, Едвард Лукас помічає і проблеми, серед яких вагання американської адміністрації щодо того, чи надавати Україні летальну оборонну зброю. Також проблематичним є ставлення Трампа до колективних систем безпеки. Але назагал, як вважає оглядач, Трамп відіграв позитивну роль у тому, що привернув увагу європейців до проблем власної безпеки і ще раз показав їм, що без США вони не зможуть захистити себе.

Edward Lucas: Трамп не такий поганий для безпеки Центральної та Східної Європи, а Обама не був ідеальним

Загадковим для багатьох явищем фінансового ринку зайнявся автор впливового британського тижневика Economist. На думку автора, біткойн є спекулятивним активом, але він ще не став системним ризиком. Оглядач нагадує, що фінансові ринки не оминають можливості заробити гроші, і якщо таку можливість дає купівля і продаж криптовалюти, то чому б нею не скористатися? Тим більше, що її вартість зросла за рік на понад півтори тисячі відсотків. Біткойн не приносить доходу своїм власникам, але його можна вигідно продати, якщо ціна росте.

Криптовалюта ще не скоро замінить справжні гроші, які забезпечені реальними товарами. Але небезпека у спекулятивній грі все ж чимала, бо ж колись настане час, коли інвестори почнуть продавати дорогу, але порожню іграшку, пише видання.

The Economist: Інвесторів неабияк тішило вкладати гроші у біткойн. Випробування настане, коли їм доведеться його продавати