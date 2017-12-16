Росія розвалиться, питання лише часу: 10, 5 чи 3 роки – Оксана Забужко

Україна стала жертвою війни не лише через підступність російського президента Володимира Путіна, а й через безпринципність, багаторічну орієнтацію на Росію правлячого політичного класу. Це констатувала в інтерв’ю Радіо Свобода письменниця Оксана Забужко. Тобто, Україна зазнала «відкладеної війни». Але це випробування українці витримують – всупереч політикам, зазнаним збиткам й тому, що Захід спершу зображав щодо Росії «котів леопольдів» (за словами письменниці). Українці битву виграли, але шлях до перемоги у війні може бути тривалим. А заміна у Кремлі Путіна на умовного Іванова, Петрова, Сидорова, який оголосить нову «перебудову», може тільки затягнути агонію останньої ресурсної імперії Росії.