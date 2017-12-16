США скасували принцип «мережевого нейтралітету» в інтернеті: наслідки відчують усі

США скасували принцип «мережевого нейтралітету». Він гарантував рівний доступ до інтернету і накладав обмеження на великих провайдерів. Тепер оператори зможуть блокувати або брати додаткову плату за певні типи трафіку або доступ до певних сайтів. Самі провайдери запевняють, що скасування обмежень піде на користь галузі, але переконані в цьому не всі.

Американська федеральна комісія з комунікацій (FCC) трьома голосами проти двох схвалила план, який запропонував її голова Аджита Паї, що його на цю посаду призначив президент США Дональд Трамп.

План передбачає пом’якшення правил для телекомунікаційних компаній і зниження контролю федерального уряду над інтернет-сферою. Політику «мережевого нейтралітету» просував колишній президент США Барак Обама. Скасування правил, що гарантують рівне ставлення до всіх видів трафіку, спровокувало сотні протестів і більше мільйона дзвінків членам Конгресу з боку противників плану. Деякі організації споживачів пообіцяли оскаржити нові правила в суді.

План усуває обмеження, які дозволяли великим провайдерам, таким як Comcast, Verizon і AT&T, блокувати певні види трафіку або стягувати за них додаткову плату, і позбавляє штати можливості вводити власні правила.

За словами Паї, його план дозволить усунути непотрібні обмеження і дозволить більшій кількості американців отримати доступ до інтернету. Він дасть великим інтернет-провайдерам право блокувати програми конкурентів, уповільнювати доступ до певних послуг і прискорювати з’єднання з ресурсами компаній, які готові за це платити.

Виграють і споживачі, і підприємці. Всім учасникам інтернет-економіки буде краще за ринкового підходу

«До 2015 року, коли були введені ці правила, у нас був відкритий і вільний інтернет, – заявив Паї в інтерв’ю NBC перед голосуванням. – Так буде і в майбутньому завдяки спрощеними правилами і ринковим підходам. Виграють і споживачі, і підприємці. Всім учасникам інтернет-економіки буде краще за ринкового підходу».

Чому «батько інтернету» проти

Британський інженер і «батько інтернету» Тім Бернерс-Лі виступив проти скасування «мережевого нейтралітету» в США.

Він написав: «Мережевий нейтралітет – принцип, за якого інтернет-провайдери не віддають перевагу одним видам трафіку перед іншими, є фундаментом інтернету, яким ми його знаємо сьогодні». За словами Бернерса-Лі, нові правила дозволять провайдерам «вирішувати, до яких сайтів ви можете отримати доступ і з якою швидкістю вони будуть завантажуватися».

Вони (провайдери) зможуть визначати, які компанії будуть процвітати в інтернеті, чиї голоси будуть почуті, а чиї – заглушені

«Іншими словами, вони зможуть визначати, які компанії будуть процвітати в інтернеті, чиї голоси будуть почуті, а чиї – заглушені», – вважає Бернерс-Лі.

«Мережевий нейтралітет» дотепер був правилом у понад 40 країнах, включно зі США і Європейським союзом. Але відтепер рівність у кіберсфері може зникнути.

Чому це може вплинути на науку й права людини

Компанії чи приватні особи, які готові платити більше, отримають вільніший та швидший доступ до мережі, що може призвести до створення двох класів споживачів: один з грошима та інформацією, а інший – з обмеженими можливостями.

Наприклад, компанія в Україні, Росії чи на Балканах створює власний сервіс з трансляції відео, але ISP може сповільнити передачу сигналу, якщо правайдер надає конкурентні послуги, або може вимагати додаткові платежі, щоб прискорити передачу сигналу.

Звичайний перегляд фільмів в мережі може відчутно вдарити по кишені, попереджають оглядачі. Це стосується не лише сфери розваг.

Громадська наукова бібліотека (The Public Library of Science), американська неурядова організація, попереджає, що надання можливості провайдерам сортувати трафік залежно від змісту та отримувача може відчинити двері для урядової чи корпоративної цензури, що обмежить доступ до наукової інформації в усьому світі.

Дехто вважає, що відмова від «мережевого нейтралітету» заблокує такі події, як Арабська весна 2010 року, коли соціальні мережі відіграли важливу роль у поваленні авторитарних режимів.

Інтернет є одним із найцінніших надбань 20 століття, і ми повинні боротися за те, щоб він був вільним

«Інтернет є одним із найцінніших надбань 20 століття, і ми повинні боротися за те, щоб він був вільним, – наголошує Гаді Гаемі, виконавчий директор Центру з прав людини в Ірані. – Як місце народження інтернету США мають нести факел нейтралітету, а не брати приклад із автократів».

У відповідь на шквал критики голова Американської федеральної комісії з комунікацій (FCC) Аджита Паї, наголосив, що його опоненти помиляються: «Ті, хто стверджував, що той інтернет, який ми знали, вже завершується, помиляються: люди далі надсилають пошту, перевіряють твіттер і постять у фесйбуці».

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