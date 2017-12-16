Паводок на Закарпатті: річки прорвали дамбу, пошкодили міст

На Закарпатті, яке потерпає від паводка, річка Теребовля прорвала близько 150 метрів дамби і вода вилилася на територію села Вонігове Тячівського району. Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своєму сайті.

«Підтоплені городи та господарські будівлі, а також 22 житлові будинки Вонігова», – інформує Москаль. За його даними, вода зайшла в підвали, погреби, іноді в цокольні поверхи будинків, що збудовані в низовині. На місці працюють рятувальники, та представники органів державної влади. Однак потреби у відселенні людей поки немає, зазначив очільник області.

Він також повідомив, що у Воловецькому районі паводкова хвиля пошкодила бетонний міст через Латорицю у високогірному селі Котельниця.

«Пошкоджена одна опора мосту, перекриття просіло, частина ґрунту перед мостом обвалилася, – написав Москаль. – На протилежному березі залишаються 64 житлові будинки».

Працівникам Облавтодору доручено виїхати в Котельницю, провести обстеження пошкоджень і разом із рятувальниками та місцевими органами влади організувати тимчасову переправу, зазначив карівник області.

Між тим, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області повідомило на сторінці у Facebook станом на 16:00 16 грудня про підтоплення 1357 гектарів сільгоспугідь, 406 дворогосподарств, 29 підвальних приміщень та дорожнього полотна на 6 ділянках автомобільних доріг протяжністю 820 метрів.

Як заявляють в ДСНС, до ліквідації наслідків негоди залучено понад півтисячі осіб і більш як півсотні одиниць техніки.