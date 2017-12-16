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16 Грудень 2017, Київ 18:15
Новини | Події

Паводок на Закарпатті: річки прорвали дамбу, пошкодили міст

Вода на території села Вонігове, Тячівського району Закарпатської області. Фото із сайту Геннадія Москаля. 16 грудня 2017 року

На Закарпатті, яке потерпає від паводка, річка Теребовля прорвала близько 150 метрів дамби і вода вилилася на територію села Вонігове Тячівського району. Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своєму сайті.

«Підтоплені городи та господарські будівлі, а також 22 житлові будинки Вонігова», – інформує Москаль. За його даними, вода зайшла в підвали, погреби, іноді в цокольні поверхи будинків, що збудовані в низовині. На місці працюють рятувальники, та представники органів державної влади. Однак потреби у відселенні людей поки немає, зазначив очільник області.

Він також повідомив, що у Воловецькому районі паводкова хвиля пошкодила бетонний міст через Латорицю у високогірному селі Котельниця.

«Пошкоджена одна опора мосту, перекриття просіло, частина ґрунту перед мостом обвалилася, – написав Москаль. – На протилежному березі залишаються 64 житлові будинки».

Працівникам Облавтодору доручено виїхати в Котельницю, провести обстеження пошкоджень і разом із рятувальниками та місцевими органами влади організувати тимчасову переправу, зазначив карівник області.

Між тим, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області повідомило на сторінці у Facebook станом на 16:00 16 грудня про підтоплення 1357 гектарів сільгоспугідь, 406 дворогосподарств, 29 підвальних приміщень та дорожнього полотна на 6 ділянках автомобільних доріг протяжністю 820 метрів.

Як заявляють в ДСНС, до ліквідації наслідків негоди залучено понад півтисячі осіб і більш як півсотні одиниць техніки.

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