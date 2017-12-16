Закарпаття накрив паводок, підтоплено більше тисячі гектарів угідь

Закарпаття потерпає від паводка, що накрив регіон через майже тижневу зливу, повідомив на своєму сайті голова обласної адміністрації Геннадій Москаль. За його даними, сьогодні рівень води в одній з найбільших річок області – Латориці – може сягнути історичного максимуму, який фіксували 2001-го року.

«Найбільш загрозлива ситуація склалася у низовині річки Боржава на Іршавщині та Виноградівщині (райони Закарпатсьої області – ред.). Вранці між селами Сільце та Вільхівка вода вийшла з берегів і перелилася через трасу «Мукачево – Рогатин». Підтоплено близько 150 метрів дорожнього покриття, автомобільний рух перекритий, об’їзд автотранспорту здійснюється через Іршаву – Довге – Липецьку Поляну та Хуст. У селі Вільхівка підтоплено близько 50 підвалів житлових будинків, однак, оскільки вода в Боржаві продовжує підніматися, під загрозою підтоплення ще близько сотні дворогосподарств. Відучора на місці працюють пересувні насосні станції, для мінімізації подальших підтоплень водники та рятувальники укріплюють дамби мішками з піском», – йдеться у повідомленні.

Між тим, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області повідомляє станом на 13:00 16 грудня про підтоплення 1357 гектарів сільськогосподарських угідь, 278 дворогосподарства, 22 підвальних приміщень та дорожнього полотна 4 автомобільних доріг протяжністю 820 метрів. У селі Суха Іршавського району зафіксовано зсув ґрунту.

За інформацією ДСНС, опівдні надійшло повідомлення про руйнування транспортного мосту в селі Котельниця через перезволоження ґрунту, об’їзні автошляхи відсутні, внаслідок руйнування мосту без транспортного сполучення залишилися близько 50 дворогосподарств. «Силами місцевого населення встановлений тимчасовий пішохідний перехід. Процес руйнування мосту продовжується. Вказаний міст знаходиться на балансі служби автомобільних доріг у Закарпатській області», – йдеться у повідомленні.

Як заявляють в ДСНС, до ліквідації негоди залучено більше півтисячі осіб, 10 мотопомп, 17 насосних станцій та близько 50 одиниць іншої техніки.

За даними синоптиків, які оприлюднювалися раніше, 16 грудня прогнозувався підйом рівнів води на рiчках у Львiвській, Iвано-Франкiвській та Закарпатській областях. Окрім того, у високогірних районах Івано-Франківської та Закарпатської областей 16-17 грудня збережеться значна лавинна небезпека (3 рівень), можливе утворення селевих потоків.