Через зливи на Львівщині і Закарпатті можливе підвищення води у річках і селеві потоки – ДСНС

Починаючи з ночі 12 серпня та протягом наступного дня у західній частині Україні очікуються сильні дощі, через що можливе підвищення води у річках, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на своєму сайті.

«На річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська обл.) та у басейнах рiчок Уж та Латориця (Закарпатська обл.) очікуються підйоми рівнів води на 0,2 – 1,0 м в межах русел. На гірських притоках Дністра та на малих водотоках Закарпатської області можливе формування швидкоплинних локальних дощових паводків з різкими коливаннями рівнів води. В мiсцях проходження сильних злив ймовірне формування значного місцевого та силового стоку, можливе утворення селевих потоків», – йдеться у повідомленні.

Водночас, як раніше заявляли в ДСНС, на решті території України очікується у цей же час суха спекотна погода і підвищується ймовірність пожеж.