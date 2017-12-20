Ремонт доріг, освітлення вулиць і хокейне поле – нове життя українського села

Місто Носівка (Чернігівщина) – За 2017-й рік Носівська об’єднана територіальна громада отримала майже 52 мільйона гривень доходу. Минулого року, до об’єднання, загальний прибуток 17 сіл та одного міста становив трохи більше від 19 мільйонів гривень. За рік спільного існування громада вже встигла чимало зробити для покращення свого життя. Багато планів мають і на 2018 рік.

Епічний довгобуд міста Носівка – місцева школа №5. Її почали будувати ще 27 років тому і мали б в відкрити для учнів ще наприкінці минулого тисячоліття. Але за всі роки Незалежності, попри всі обіцянки колишніх та теперішніх керівників області, завершити будівництво навчального закладу люди змогли лише, коли об’єдналися в громаду.

«Плануємо з усіх сил, щоб у наступному році добудувати цю школу і запустити в експлуатацію», – розповідає заступник голови Носівської територіальної громади з питань житлово-комунального господарства Олександр Сичов.

Після об’єднання громада ухвалила рішення допомогти з ремонтом й іншим своїм навчальним закладам. У селі Володькова Дівиця, наприклад, в місцевій школі зробили новий дах та провели реконструкцію спортивної зали.

«Погана була підлога, цвяхи було видно. Зараз усе переробили. Підлога пофарбована», – розповідає учень Володьководівицької школи Олексій Вароді.

Ще у Володьковій Дівиці відремонтували так звану «дорогу життя» – це шлях, яким щодня сотні селян прямують до залізничної станції, щоби поїхати до столиці на роботу. Раніше по ній важко було не те що їхати на авто чи велосипедом – складно було навіть пішки йти.

Дуже погана дорога була, люди дуже ображалися. Падали, руки і ноги ламали. А тепер – слава Богу! Так наша влада нам зробила. Люди дуже вдячні!

«Ну, дуже погана дорога була, люди дуже ображалися. Падали, і руки ламали, і ноги ламали. А тепер – слава Богу! Так наша влада нам зробила. Люди дуже вдячні!» – розповідає мешканка села Володькова Дівиця Валентина Усик.

Дорогу, щоправда, відремонтували не повністю – одну третину залишили на наступний рік. Так само частково полагодили шлях і по інших селах громади та в самому місті Носівка.

Десь протягом 4 років планували зробити цю дорогу. І нарешті громада зробила

«Нормально змінилась. Підсипали, поклали асфальт. Десь протягом 4 років планували зробити цю дорогу. І нарешті громада зробила», – хвалиться мешканець міста Носівка Михайло Моргун.

На всі ці дорожні роботи витратили понад 11 мільйонів гривень. Чимало коштів виділили і на поточні ремонти закладів освіти та вуличне освітлення.

«Місто прибирають. І ліхтарі, і освітлення вуличне. Багато чого роблять в плані благоустрою. Громада працює», – розповідає мешканка міста Носівка Надія Ландар.

Гроші громада отримує з різних джерел. Половина бюджету – це податок із доходів фізичних осіб, 60 відсотків якого тепер повертається в громаду. Решта – це земельний збір, продаж акцизних товарів, свою частку вносять і місцеві підприємці. Цього року громада назбирала на свої потреби додатково понад 30 мільйонів гривень.

32 мільйони додаткових надходжень, які можна використати

«Це 32 мільйони додаткових надходжень, які можна використати. Без впливу вирішують депутати, куди ці кошти використати на потреби громади першочергово», – пояснює голова Носівської територіальної об’єднаної громади Володимир Ігнатченко.

Попри здобутки, проблем у громади теж вистачає. Доводиться вирішувати кадрові питання, фахівців не вистачає. Кажуть, довго не могли знайти юриста. Намагаються заохотити і лікарів – для них навіть купують житло.

Триста тисяч ми виділили для придбання житла лікарям

«Триста тисяч ми виділили для придбання житла лікарям. В цьому році один житловий будинок їм придбано. Я думаю, в наступному році ми теж будемо активно співпрацювати з ними в цьому напрямку», – розповідає Ігнатченко.

За майже рік існування громада придбала собі і кілька одиниць необхідної комунальної техніки. Особливо хваляться новеньким сміттєвозом. На нього витратили понад мільйон гривень.

«Це досить не просто. Така техніка не у вільному доступі. І досить вартісна у грошовому еквіваленті», – розповідає начальник комунального підприємства «Носівка-Комунальник» Микола Ігнатченко.

Та найцікавіше надбання Носівської громади – майданчик для хокею. Його облаштували в самому місті біля спортивної школи. Незабаром – відкриття!

«Це все робиться для жителів міста! Всі бажаючи будуть приходити і будуть займатися», – переконує директор Носівської дитячо-юнацької спортивної школи Микола Тертишник.

На наступний рік Носівська громада планує продовжити ремонтувати дороги на своїй території, займатись благоустроєм у місті та селах – робити життя комфортним для людей.