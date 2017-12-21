Bild: Порошенко має вирішити, він президент чи олігарх – ранковий ефір Радіо Свобода

Хто пояснюватиме Порошенку «серйозність ситуації»? У Мінську підтвердили прагнення і сподівання – чи буде обмін? Чому депутати «мажоритарку» ще не скасували, а вже поновлюють?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський і політолог Євген Магда; народний депутат України Рефат Чубаров та президент Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш; народний депутат Олег Барна, аналітик Громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев і політичний консультант Микола Волгов.