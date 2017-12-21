Трамп озвучив попередження, яке стосується України

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що США можуть позбавити підтримки країни, які у четвер підуть проти позиції Вашингтона і проголосують за резолюцію ООН, яка закликає Америку відкликати офіційне визнання Єрусалима столицею держави Ізраїль. Про це повідомляє видання The Hill. Екстрена нарада Генеральної асамблеї ООН та голосування з приводу відповідної резолюції має відбутись у четвер.

Вони беруть сотні мільйонів і навіть мільярди доларів, а потім голосують проти нас

«Ці держави беруть наші гроші, а потім голосують проти нас на Раді безпеки, і потенційно голосуватимуть проти нас на асамблеї… Вони беруть сотні мільйонів і навіть мільярди доларів, а потім голосують проти нас. Хай голосують, ми багато заощадимо, нам байдуже», – попередив президент США Дональд Трамп.

Раніше США наклали вето на проект резолюції ООН, який відкидає визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Решта 14 країн-членів Ради Безпеки ООН на засіданні 18 грудня проголосували за проект резолюції, підготовлений Єгиптом.

Проект резолюції став відповіддю на офіційне визнання Єрусалима столицею Ізраїлю з боку США рішенням президента Трампа від 6 грудня. Тоді президент США також розпорядився перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

У проголосованому Радбезом документі, який також підтримала і Україна, висловлюється «глибокий жаль» у зв’язку із заявою президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і рішенням Сполучених Штатів ініціювати перенесення свого посольства в це місто з Тель-Авіва.

Позицію України постійний представник при ООН Володимир Єльченко пояснив, що Україна послідовно виступає за необхідність дотримання норм міжнародного права.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі у вівторок заявила, що Вашингтон запам'ятає, котрі країни голосуватимуть на підтримку резолюції, яка іде проти США.

У четвер пройде голосування, яке критикує наш вибір. Ми запам'ятаємо, хто і як голосуватиме

«В ООН завжди просять робити та жертвувати більше. Тож коли ми приймаємо рішення, яке віддзеркалює волю американського народу, щодо того, де розміщувати наше посольство, ми не очікуємо, що ті, кого ми підтримали, завдадуть по нас удару. У четвер пройде голосування, яке критикує наш вибір. Ми запам'ятаємо, хто і як голосуватиме», – написала Гейлі у Twitter.

Ніккі Гейлі також назвала голосування Радбезу ООН «образою».

У середу президент США заявив, що американці «втомились від того, що цю країну експлуатують» країни, які протидіють Америці на міжнародній арені.

«Більше не буде такого, як раніше – що ви голосуєте проти нас, а тоді отримуєте сотні мільйонів доларів, бо у США не знають, що роблять», – сказав президент США.