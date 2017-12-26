У Запоріжжі повели екскурсію «Місцями корупційної слави»

Запоріжжя – У Лондоні журналісти-розслідувачі проводять екскурсії, показуючи будинки й апартаменти російських та українських олігархів у найпрестижніших районах британської столиці. А ось у Запоріжжі організували антикорупційний тур, під час якого розповідають, які фірми виграли тендери і отримали підряди на різні роботи в місті. Організатори такої незвичної екскурсії – запорізькі журналісти-розслідувачі, які в рамках громадської організації «Дій» займаються моніторингом діяльності місцевих органів самоврядування.

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У програмі екскурсії близько десятка об’єктів Запоріжжя. Один з гідів, – Юрій Сидоров, показує двоповерхову будівлю, де працюють будівельники. Це майбутній «Ситуаційний командний центр», що запрацює в місті в рамках програми «Безпечне місто». Вона передбачає встановлення відеокамер спостереження на вулицях Запоріжжя.

«Ми не кажемо, що тут крадуть, бо це можуть сказати лише компетентні органи, а ми лише кажемо, що випадково отримала підряд фірма «Запоріжсталі», – розповідає Юрій Сидоров.

Підрядники з орбіти підприємства, де раніше працював мер

Інший екскурсовод, Анатолій Остапенко, пояснює, що з приходом до влади в 2015 році команди нового мера Запоріжжя Володимира Буряка, який раніше був головним інженером «Запоріжсталі», підряди й тендери в місті почали вигравати фірми, що співпрацюють з цим підприємством.

Є чудовий приклад з допороговими закупівлями. Мер може своїм розпорядженням піднімати й знижувати суми допорогових закупок

«Є чудовий приклад з допороговими закупівлями. Коли дроблять на допороги. У нас вони 200 тисяч і 500. Їх без конкурсу віддають підрядникам «Запоріжсталі». Це узаконено, бо мер може своїм розпорядженням піднімати й знижувати суми допорогових закупок», – пояснює гід.

Ще одне місце зупинки екскурсійного автобуса – біля річки Верхня Хортиця в правобережній частині Запоріжжя. Юрій Сидоров розповідає: для очистки річки та її берегоукріплення було виділено близько 18 мільйонів гривень.

«Тут два підрядники «Запоріжсталі» розіграли конкурс. Безпосередні роботи виконує фірма «Девеломпмент енд констракшн». Її конкурентом був системний «Інноваційний сервіс». Це фірма, що виконувала реконструкцію будинку під «Ситуативний командний центр», – каже екскурсовод.

Є в списку екскурсії і зони відпочинку городян. Екскурсоводи показують пляж у Заводському районі. Юрій Сидоров пояснює: на цьому об’єкті мали вже завершити роботи.

Навіть в ProZorro завантажували: а ось, дивіться, нас рекомендує комбінат «Запоріжсталь», ми щось там для них виконували, тому беріть нас

«Пообіцяли завершити реконструкцію до листопада 2017 року. Це в договорі прописано. Це обіцяли провладні телеканали, чиновники в коментарях. Як ми бачимо, майже нічого не зроблено. Певні підготовчі роботи під паркан, тобто йому фундамент зробили – і нуль», – каже журналіст-розслідувач і додає: виграла право на проведення робіт тут теж фірма, що виконувала роботи для підприємства, де раніше працював мер Запоріжжя.

«Навіть у ProZorro завантажували: а ось, дивіться, нас рекомендує комбінат «Запоріжсталь», ми щось там для них виконували, і ми маємо досвід, фінансовий стан, тому беріть нас», – розповідає Юрій Сидоров про фірму, що отримала кошти на реконструкцію пляжу.

Чи потрібні такі екскурсії?

Серед учасників екскурсії «Місцями корупційної слави Запоріжжя» як журналісти, так і місцеві активісти. Місцевий краєзнавець Роман Акбаш сам проводить історичні екскурсії містом. Мріє, аби в Запоріжжі не було приводів для подібних турів.

Хлопці на місці наживо показують те, про що ти читаєш на сайтах у пресі

«Вона не просто духовно збагачує, а змушує замислитися. Тут хлопці на місці показують те, про що ти читаєш на сайтах у пресі. Одна справа – ти читаєш, уявити не можеш, дивишся якість проекти, а інша справа – коли приїздиш на місце і бачиш, як тут нічого не зроблено, хоча мало завершитися», – каже Акбаш.

А активіст Станіслав Скалозуб упевнений: репортажі та відео з місць, продемонстрованих під час туру, треба показувати на масових заходах у місті.

«Замість того, що нам запрошують усіляких «зірок» у кокошниках, потрібно на площу збирати людей на якесь свято, день міста, наприклад, і перед виступами «зірок» показувати репортажі про це, тоді, може, в людей щось зміниться у свідомості», – вважає активіст.

Організатори ж екскурсії кажуть, що саме правоохоронні органи мають давати оцінку ситуації з проведенням тендерів та розподілом підрядів від мерії в Запоріжжі, а вони ж, у свою чергу, намагатимуться максимально інформувати громадськість міста.