(Друкуємо мовою оригіналу)

В 2017 году Луганск – город, максимально приспособленный для жизни в нем интеллигентных людей. Вы испытываете сомнения? Погодите, сейчас я вам это докажу.

В Луганске действуют три театра. В Луганск все время приезжают на гастроли российские звезды. Работают музеи и библиотеки. В городе пять университетов.

В Луганске имеется научное сообщество, а для тех, кто персонально в него не входит, есть огромные возможности самообразовываться, например, встречи Монтеневского общества проходят в открытом режиме, и их может посетить всякий желающий.

Учись, думай, развивайся, приобщайся к культуре! Что еще в этом мире нужно интеллигентному человеку?

К моему великому стыду и сожалению, по всем несомненным признакам, я человек не интеллигентный. Последний раз я был в музее почти два года назад. Страшно сказать, сколько не был в театре. В библиотеку заходил, когда дома пропал интернет, чтобы воспользоваться тамошним. Значительно чаще я хожу на базар. Реже, чем на базар, но чаще, чем в музей, я хожу в супермаркет. В своем роде это тоже музей. Музей благополучия, я бы сказал.

Давно остался позади лихой 2014 год, когда наш супермаркет стоял темный и холодный, как айсберг, и торговали в нем какими-то скромными товарами через окошко подле входной двери.

Он стал краше прежнего вскоре после завершения боевых действий в Луганске. Кажется, несколько раз за пару лет успел сменить владельца, но мне это не интересно, как неинтересно посетителю библиотеки, кто ею владеет, лишь бы там нашлись нужные издания.

Набор «изданий», то есть товаров в нашем супермаркете меня впечатляет. Возможно, потому что я не слишком искушенный потребитель и мне не испортит удовольствие отсутствие какого-нибудь немыслимого сыра при наличии 58 видов других. Даже если я проживу 10 000 лет, едва ли успею попробовать все, что продается в нашем супермаркете. Особенно с учетом того, что бываю там в лучшем случае раз в месяц и приобретаю, как правило, какой-нибудь один товар.

Супермаркет нравится мне и тем, что там как в музее, всегда мало народу. Если присмотреться к покупателям, понимаешь, что публика специфическая

Супермаркет нравится мне и тем, что там как в музее, всегда мало народу. Если присмотреться к покупателям, понимаешь, что публика специфическая. Хорошо представлен довоенный тип луганчанина. Крупного, с избыточным весом. Попадаются и персонажи вневременные, пенсионеры, например, но их присутствие в любом общественном месте неизбежно, вопрос лишь в концентрации. Здесь их немного, это те, которые не избежали искушения «просто пойти посмотреть, интересно же».

Покупатели, которые пришли не посмотреть, а по делу, отовариваются основательно. Странно, что «Луганск 24» ни разу не догадался в целях рекламы зажиточной луганской жизни, сделать в нашем супермаркете пару зарисовок. Например, вчера, когда меня с моей баночкой консервов, оттеснила молодка весом в полтора центнера, расположив на ленте у кассы свои покупки. Там была помнится, баранья нога, здоровенный торт и что-то по мелочи, из двух тележек.

Из приятного: очереди к кассам тоже небольшие. Потеснение моей скромной персоны было всего лишь данью здоровым инстинктам молодой женщины, которая в каждый миг своей жизни не думает отдельно о том, чтобы захватить побольше жизненного пространства, ибо это прошито у нее в мозжечке, в базовых программах. Было нас у кассы всего трое, и это в выходной день.

Всякий раз, посещая супермаркет, и видя эту, или другую, похожую на нее, молодку, я думал:

«Ну вот. В сущности, в Луганске у людей все нормально. Если бы луганчане бедствовали, то как бы вот эта пара больших людей могла сейчас купить два ведра мяса и колбасы, все эти твороги, памперсы, моющие средства, рахат-лукум и прочая, прочая. Видимо, в целом у луганчан все хорошо. А я сюда редко хожу и мало покупаю, просто, потому что у меня скромные, разумные потребности. И это доказывает, все-таки, что я интеллигентный человек. Хотя и не был в театре пять лет».

И тут, соверешнно внезапно, видимо на почве здорового и умеренного питания, я вдруг увидел всю картинку. Наш супермаркет – единственный на весь район

И тут, соверешнно внезапно, видимо на почве здорового и умеренного питания, я вдруг увидел всю картинку. Наш супермаркет – единственный на весь район. Чуть ли не до Станицы Луганской. К нему приезжают отовариться со всей округи представители луганской публики, которые могут себе это позволить. Приезжают на машинах, вот они, на стоянке. За этими бараньими ногами молодая пара ехала, вполне возможно, чуть ли не с большой Вергунки. Процент посетителей супермаркета относительно всего населения района на глазок составляет 0, 1. Плюс минус.

Двадцать или сорок тысяч всех прочих жителей района не бывают в этом супермаркете никогда. Просто, потому что незачем

Двадцать или сорок тысяч всех прочих жителей района не бывают в этом супермаркете никогда. Просто, потому что незачем. Нет у них веских причин покупать копченую колбасу по 800 рублей за килограмм, осетрину и мидии. Потребности в питании удовлетворяют они на рыночках или в крошечных магазинах подле дома.

И стало мне тогда обидно за музеи. Поскольку рожденную только что мысль к ним невозможно приложить. Ведь, если по краеведческому музею ходит три посетителя, то это не потому, что на каждой улице по своему маленькому музею, и местные жители ходят туда через день.

Чтобы утолить свою печаль, я вышел из супермаркета и углубился в просторы рынка, где тоже было не так чтобы и много покупателей, несмотря на то, что на носу новый год и по законам жанра все сейчас должны скупаться к новогоднему столу.

Оживление наблюдалось лишь у прилавков с картофелем, составляющим основу здорового питания, да у пары точек, где продают мясопродукты эконом – класса.

А вот если бы я был интеллигентным человеком, то посещал бы театр чаще, чем базар. Тем более, что цена билета чисто символическая, как, собственно, и в музее. А в библиотеку и вовсе можно ходить бесплатно.

Прекрасно это все-таки, быть интеллигентом. Тем более, сегодня в Луганске.

Петр Иванов, психолог, город Луганск

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Надсилайте ваші листи: DonbasLysty@rferl.org