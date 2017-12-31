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31 Грудень 2017, Київ 17:09
Відео

Невідомі поцупили пам’ятник Пушкіну в Чернігові (відео)

Невідомі поцупили пам’ятник Пушкіну в Чернігові (відео)
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У Чернігові невідомі у ніч на 31 грудня вкрали з постаменту бронзове погруддя російського письменника Олександра Пушкіна, яке було встановлене в історичній частині міста. Правоохоронці обстежили місце злочину, але жодних подробиць поки що не повідомляють. Бронзове погруддя Пушкіна встановили ще у 1900-му році до сторіччя з дня народження відомого поета – це один із найдавніших пам’ятників міста. В Чернігові це вже друге викрадення бронзового бюста за останні два тижні – 18-го грудня невідомі вкрали погруддя Михайла Коцюбинського прямо з його могили. Правоохоронці припускають, що обидві крадіжки могли бути скоєними заради наживи.

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