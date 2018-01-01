(Друкуємо мовою оригіналу)

Уже четвертый год Украина находится в непростом положении. В СМИ много говорят о негативе, а люди жалуются, что ничего не меняется. Действительно ли 2017 год прошел без изменения или нужно осмотреться вокруг, чтобы увидеть позитивные стороны? Что хорошего для украинцев случилось в 2017 году? Где найти оптимизм на четвертом году конфликта? О позитивных итогах года в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал режиссер фильма «Дикое поле» (по роману Сергея Жадана «Ворошиловград»), сооснователь радио «Аристократы» Ярослав Лодыгин.

– Что хорошего у Вас произошло за этот год? И что, по Вашему мнению, хорошего было в Украине?

– Мы сняли фильм, который очень долго готовили и давно задумывали с Сергеем Жаданом. Еще немного научился ходить под парусами. Много мелкого хорошего произошло в жизни.

А насчет страны, мы все еще стоим, боремся. У нас продолжает формироваться много важных институтов для современного общества, много хороших начинаний продолжают развиваться.

– А что конкретно Вы имеете в виду?

В этом (2017-м ред.) году впервые в истории каждую неделю в кинотеатрах происходит премьера украинского фильма

​– Я могу говорить о том, что я хорошо и близко вижу. Например, можно сказать об украинском кино. Начиная с сентября, в этом (2017-м ред.) году впервые в истории каждую неделю в кинотеатрах происходит премьера украинского фильма. Довольно часто это – фильмы, которые вызывают большой интерес аудитории и приносят удовольствие.

Вместе с тем, если говорить о последствиях работы, которая началась совместно с Держкино и с его главой Филиппом Ильенко несколько лет назад, сейчас мы видим фильмы, которые были запущены в производство два-три года назад. А сейчас в производстве еще больше фильмов.

Кроме того, что фильмы производятся, профессиональное сообщество лоббирует, издает законы, которые будут развивать эту отрасль. Не только на производство фильмов, а и на коллаборацию с европейскими индустриями.

И, в общем, многие индустрии, с которыми я имею возможность соприкасаться, в этом году очень сильно продвинулись в науке сотрудничества, ведения бизнеса с Европой.

– Ваш фильм «Дикое поле» Украина увидит в октябре следующего года. Фильм основан на романе Сергея Жадана «Ворошиловград». Его признали лучшей книгой десятилетия по версии ВВС. Сам роман о человеке, который возвращается в городок своего детства на Донбассе проведать брата. У него своя бензоколонка. Брат исчезает, а бензоколонку хотят захватить местные мафиози. В итоге герой застряет в этом неназваном городке. Что Вас тронуло? Почему Вы взялись за экранизацию этого романа, и о чем будет фильм?

На третьей странице я узнал, что главный герой закончил тот же факультет и университет, который я закончил. А на седьмой странице он пронесся на машине мимо моего дома на Донбасс

​– Я прочитал этот роман сразу после его публикации в 2010 году. На третьей странице я узнал, что главный герой закончил тот же факультет и университет, который я закончил, Харьковский университет. А на седьмой странице он пронесся на машине по Московскому проспекту мимо моего дома на Донбасс. И уже с седьмой страницы я был захвачен, казалось, что я сам ехал на этой машине.

Роман очень кинематографично написан, пока я читал, уже представлял, как это могло выглядеть на экране. С 2011 года мы готовили эту картину, писали сценарий.

Фильм о том же, о чем и книга. Но главное в том, что он об осознании себя, осознании этого места своим домом, окружающих людей своими друзьями, осознании своего взросления, в данном случае мужчины, человека.

Когда мы приехали в Старобельск снимать фильм, многие люди нам рассказывали, что это – история про каждого из них

Когда мы приехали в Старобельск снимать фильм, многие люди нам рассказывали, что это – история про каждого из них. Мне кажется, это не только о Донбассе. Поэтому мы решили фильм назвать «Дикое поле», имея в виду в историческом контексте – степная территория от Дона до Днестра.

Но Сергей написал о своей родине и предсказал, почувствовал дальнейшие события. На этом маленьком хозяйственном споре мы видим сравнения, что придет другая страна, заберет твою заправку, твой город, твою страну.

– Тема Донбасса до съемок фильма была для Вас близка? Что Вы о нем знали? Что это за регион, по Вашему мнению?

– Я – харьковчанин. И мы в Харькове страдаем некоторой гигантоманией. Мы все считаем, что Харьков – не только первая столица Украины, но и столица Донбасса. Поэтому я не думаю, что не имею к нему отношения.

Я был в Луганске и в Донецке, в маленьких городах до войны. Буквально неделю назад я вернулся с Донбасса, мы проехались почти по всей линии фронта от Широкино до Дебальцева.

Мне бы хотелось, чтобы все понимали, откуда появился Донбасс, почему он такой

С каждым годом эта тема для меня становится все ближе и ближе. Для меня это длинная история. Мне бы хотелось, чтобы все понимали, откуда появился Донбасс, почему он такой.

Суть этого места никогда не менялась – и для меня это основной фокус в творческом интересе к Донбассу. На протяжении тысячелетия это – одни з центральных ворот на Европейский континент, если говорить о начале передвижения человека по планете из разных точек. Позже это была земля кочевых племен.

Мы, украинцы, приехали на Донбасс и первые решили там жить постоянно. Мы превратили эти земли в то, что не нужно пересекать, а быть там постоянно

Я так воспринимаю, что мы, украинцы, приехали на Донбасс и первые решили там жить постоянно. Мы превратили эти земли в то, что не нужно пересекать, а быть там постоянно.

– В одном из своих интервью Вы говорили, что «Донбасс – это такое удивительное место, в котором никто никогда по своей воле не останавливался». Почему? И как это отразилось на регионе?

– Давайте снова посмотрим в историю этого места. Например, первые украинцы, которые туда пришли, скрывались от религиозных войн или земельных конфликтов, которые были в центральной и западной части нашей теперешней территории Украины. Были козаки, которые устанавливались там Слободскую Украину. Позже приезжали авантюристы из Западной Европы, строить большую индустрию. Это место использовали как место для ссылки во время Российской империи.

Там люди могли скрыться. Но это место, где они должны были уметь себя сами защищать. Это породило особенный характер, как мне кажется. Смесь авантюристов, инноваторов, романтиков, беглецов, путешественников.

– То, что происходит сейчас на Донбассе из-за того, что там особенные люди, но Украина этого не понимала? Можно как-то связать сегодняшние события с историческими?

– То, что случилось – это не нормально. Нас травили против нашей воли. Но это объяснимо, кроме этого особенного характера, который на протяжении тысячелетия формировался на этих землях. Объяснимо еще и низким уровнем образования, с особенным экономическим укладом. Не модернизированные экономически территории. В 2017 году мы должны думать о других, новых способах производства, более творческих и гуманных к людям. Человек не должен свою жизнь проводить в таких условиях. Но они очень привязаны к своему прошлому.

Если взять социологические вопросы, то по ощущениям внутреннего счастья, люди, которые жили в Крыму, в Донецкой и Луганской областях, меньше всего чувствовали себя счастливыми.

– С такими людьми можно как-то работать?

– Конечно. Но нужна коллаборация разных поколений, в том числе и молодые люди, которые будут вносить новые смыслы.

– Так же Вы говорили в интервью, что «красота Донбасса в людях». Что красивого в людях там?

– Я вижу красоту в людях по всей Украине. Но если говорить о людях Восточной Украины, то мне кажется, что это – люди простора и степи. Им нужна площадь Свободы, как в Харькове, большое пространство. От этого умения находиться в большом пространстве, чувствовать себя уютно, появляется определенный масштаб мышления. Поэтому очень часто люди с Восточной Украины имеют большие амбиции. Мне кажется, это особенность людей, которые живут в степи.

Слушатель, подконтрольная территория Украине: Моему отцу значительно повысили пенсию. Мне не добавили, но перестали удерживать 15% как работающего пенсионера, я получаю в полном объеме пенсию.

– Это последствия долгих, важных действий, которые происходят по всей стране. Ведь не просто так повышаются пенсии, в городах увеличиваются бюджеты, в селах тоже.

– Ярослав, в СМИ много пишут о негативе, люди чаще реагируют на плохие новости, чем на хорошие. Если подытожить, как научиться видеть что-то хорошее вокруг себя? Особенно людям, которые уже четвертый год живут в зоне конфликта и не видят просвета.

– Нам нужно внимательнее и шире смотреть. Надо оставить историю историкам, пусть они разбираются. А нам пора оставить вопросы прошлого.

Давайте общаться, знакомиться, изучать нашу страну. Она гораздо больше, чем какая-либо область или регион. И нужно не забывать, что наша страна – часть большого мира.

Оптимизм, который у меня есть, связан с молодыми людьми, с новыми технологиями. Даже в киноиндустрии, которая раньше была направлена на обслуживание российского рынка. Сейчас мы не имеем этой возможности, это заставило всю индустрию развернуться и учиться взаимодействовать со всем миром, создавать новые смыслы, украинские смыслы в глобальном контексте.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)