На пляжі «Золотий берег» в Одесі представники місцевого клубу «моржів» влаштували перше у 2018 році купання. Чоловіки й жінки в червоних шапках занурились у відносно тепле – 8 градусів за Цельсієм – море, а потім влаштували святкову фотосесію. Найстаршому з одеських «моржів» – Леоніду Йодчику – 75 років. Він стверджує, що саме завдяки купанню про лікарів він геть забув. Клуб любителів зимового плавання існує в Одесі вже сім років. Свій сезон «моржі» розпочинають тоді, коли звичайні одесити його завершують, восени.