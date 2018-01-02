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02 Січень 2018, Київ 18:26
Відео

Одеські «моржі» влаштували новорічне купання (відео)

Одеські «моржі» влаштували новорічне купання (відео)
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На пляжі «Золотий берег» в Одесі представники місцевого клубу «моржів» влаштували перше у 2018 році купання. Чоловіки й жінки в червоних шапках занурились у відносно тепле – 8 градусів за Цельсієм – море, а потім влаштували святкову фотосесію. Найстаршому з одеських «моржів» – Леоніду Йодчику – 75 років. Він стверджує, що саме завдяки купанню про лікарів він геть забув. Клуб любителів зимового плавання існує в Одесі вже сім років. Свій сезон «моржі» розпочинають тоді, коли звичайні одесити його завершують, восени.

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