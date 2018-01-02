Відео, оприлюднене сайтом FreedomMessenger, показало кадри, на яких демонстранти, як стверджується, штурмують поліцейську дільницю в іранському місті Кахдаріджан, намагаючись знайти зброю. Мітинги в Ірані розпочалися як виступи проти високої інфляції і підвищення цін на основні продукти харчування, але швидко переросли в антиурядові виступи. Лише в столиці країни Тегерані станом на 2 січня арештовані 450 демонстрантів, жертвами сутичок активістів з поліцією за п’ять днів стали понад 20 осіб, серед них щонайменше троє – співробітники правоохоронних органів. (Відео: AP / FreedomMessenger)