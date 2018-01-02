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03 Січень 2018, Київ 06:46
Відео

В Ірані демонстранти штурмують поліцейську дільницю (відео)

В Ірані демонстранти штурмують поліцейську дільницю (відео)
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Відео, оприлюднене сайтом FreedomMessenger, показало кадри, на яких демонстранти, як стверджується, штурмують поліцейську дільницю в іранському місті Кахдаріджан, намагаючись знайти зброю. Мітинги в Ірані розпочалися як виступи проти високої інфляції і підвищення цін на основні продукти харчування, але швидко переросли в антиурядові виступи. Лише в столиці країни Тегерані станом на 2 січня арештовані 450 демонстрантів, жертвами сутичок активістів з поліцією за п’ять днів стали понад 20 осіб, серед них щонайменше троє – співробітники правоохоронних органів. (Відео: AP / FreedomMessenger)

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