​Я ніколи нічого не возив у Київ – тому і звільнений – колишній керівник юстиції Львівщини

Львів – Звільнення начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослава Жукровського спричинило скандал. На знак протесту щодо наказу Міністерства юстиції звільнились близько 10 керівників відділів львівського управління.

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У 2015 році управління юстиції Львівщини очолив Ярослав Жукровський, яку називали людиною не зі «системи». 29 грудня цього року троє працівників Міністерства юстиції приїхали у Львів, щоб вручити начальнику львівського управління наказ від 28 грудня про його звільнення за перевищення повноважень. Зокрема за те, як повідомляють, що працівники управління могли заходити у державний реєстр лише згідно з письмовим поданням, а не вільно, як це передбачено законом, а також за те, що він створив групу швидкого реагування, яка приймала дзвінки від людей, готувала подання у поліцію.

Я руйнував цю систему, а мені кажуть ти перевищив повноваження. Я створив групу швидкого реагування і вона була найефективніша

«Підставою була службова записка керівника відділу, в якій він вказав, що безпосередньо його начальник змушує заходити в реєстр і моніторити забудовників, іншу інформацію щодо окремих реєстраторів, щоб потім думати про якусь «систему». Я руйнував цю систему, а мені кажуть ти перевищив повноваження. Я створив групу швидкого реагування і вона була найефективніша», – наголосив Ярослав Жукровський.

На підставі висновку дисциплінарної комісії Мін’юсту, державний секретар цієї установи підписала наказ про звільнення. 30 грудня, коли Ярослав Жукровський ще не бачив наказу про своє звільнення і – відповідно – його не підписав, приватна охорона управління юстиції не пропустила його на робоче місце. Хто саме дав таку вказівку не пропустити посадовця на робоче місце?

«Не пропустили тому, що було подано міністерськими людьми наказ про звільнення Жукровського. У той час його не було, ніхто не знав, що він на лікарняному. На охороні залишили наказ Міністерства юстиції про звільнення», – пояснив виконувач обов’язки начальника управління юстиції Роман Мазур.

Охоронець управління повідомив Радіо Свобода, що отримав таку вказівку від свого керівника приватної охоронної фірми «Ефорт-гарант»: «Я не пропустив на підставі розпорядження мого начальника – керівника охоронної служби».

«Це правова сваволя. Приватна охоронна фірма перевищала свої повноваження. Тут, в юстиції, діють поза рамками закону. Я не пам’ятаю, щоб на Львівщині не пропустили на робоче місце начальника державної установи», – наголошує волонтер Микола Савєльєв.

Ламати схеми

2 січня Ярослав Жукровський у присутності активістів і журналістів підписав наказ про своє звільнення, яке вважає необґрунтованим і незаконним, тому оскаржує його у суді. Тим часом він озвучив власні версії і припущення, чому був звільнений із посади. А також розповів Радіо Свобода, які саме корупційні схеми діяли до його приходу в управління юстиції. Зокрема, звільнив двох керівників управління, на яких надходили скарги зі звинуваченням їх у хабарництві, зламав кілька корупційних схем.

Може тому звільнили, що ми передали понад 50 машин в зону АТО. Раніше не відомо, що робилось з цими конфіскованими автомобілями

«Може тому звільнили, що торік ми передали понад 50 машин в зону АТО. Раніше не відомо, що робилось з цими конфіскованими автомобілями. У сфері нотаріату за перевірки завжди давалась так звана віддяка. У сфері арбітражних керуючих теж діяла певна система віддяк. У сфері виконання судових рішень я зламав схеми, що стосувались передачі автомобілів і зброї у зону АТО. До цього це відбувалось тишком-нишком. Крім того, я пробував, але мені не вдалось зламати схему щодо утилізації алкоголю і цигарок. Конфісковується алкоголь і він має бути утилізований, але ніхто не бачить цього, а акти складаються. Минулого року я спробував самостійно підпалити 10 тисяч конфіскованих сигарет. Це має відбуватись у прямій трансляції», – зазначив Ярослав Жукровський.

У сфері державної реєстрації була схема, коли з державних реєстраторів «доїли» гроші. Чому я їх не влаштовував? Я ніколи нічого не возив у Київ

«У сфері державної реєстрації була схема, коли з державних реєстраторів «доїли» гроші за те, щоб не призупиняти їхнього доступу до державних реєстрів і їхню діяльність. Виглядає, що Міністерство юстиції та державного секретаря не влаштовував я персонально як керівник. Чому я їх не влаштовував? Я ніколи нічого не возив у Київ», – додав він.

На знак протесту щодо звільнення керівника, пішли з управління юстиції за власним бажанням близько 10 начальників відділів, які потрапили на посади через відкритий конкурс. «Ми сприймаємо цю ситуацію як абсурдну і в знак поваги до такого керівника – ми звільняємось з ним», – каже Ольга Шайнога.

Радіо Свобода просило прокоментувати ситуацію зі звільненням виконувача обов’язків начальника управління юстиції Львівщини Романа Мазура, розповісти про колишнього вже керівника працівників, які залишились на роботі, чи були з його боку порушення, можливо, в управлінні, чи ухвалював він якісь незаконні рішення, але держслужбовці відмовились відповідати на ці запитання, відвертаючись і навіть утікаючи від мікрофону.

Я прийшла по чесному конкурсу, прийшла працювати без корупції. Я розчарована, бо фактично зараз ідеали Майдану звели нанівець

«Люди зараз бояться, кожен хоче працювати. А моя позиція – це позиція громадянина України. Я прийшла по чесному конкурсу, прийшла працювати без корупції. Я розчарована, бо фактично зараз ідеали Майдану звели нанівець, опустили», – зауважила Іоліта Адамська, яка звільнилась із управління юстиції.

Водночас громадський активіст, юрист Наталія Шелестак припускає, що в роботі Ярослава Жукровського могли бути допущені помилки в управлінській сфері, оскільки йому, за її словами, бракувало до призначення управлінсько-чиновницького досвіду.

Він був перший в управлінні юстиції, який зміг зламати ряд корупційних схем і зробити управління юстиції відкритим. Водночас, йому бракувало управлінського і чиновницького досвіду

«Ярослав Жукровський має шанс оскаржити наказ про звільнення через суд. Це єдиний законний шлях. Він був перший в управлінні юстиції, який зміг зламати ряд корупційних схем і зробити управління юстиції відкритим для людей і допомагав людям. Водночас, йому бракувало управлінського і чиновницького досвіду, тому він міг допустити помилки, які призвели до звільнення, але це не пов’язано у жодному випадку з корупцією», – наголосила Наталія Шелестак.

Ярослав Жукровський повідомив, що намагався зв’язатись із міністром юстиції Павлом Петренком, але так йому і не вдалось порозмовляти і зрозуміти, чому його звільнено з посади.