Необхідно знайти спосіб протистояти новій стратегії Росії – радник президента Трампа з нацбезпеки

В інтерв'ю позаштатній журналістці «Голосу Америки» Ґреті Ван Састерен радник президента США з національної безпеки розповів, зокрема, про відносини з Росією, ситуацію в Ірані, Північній Кореї та Пакистані. Саму зовнішню політику Трампа він окреслив як «принциповий реалізм».



Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки, генерал-лейтенант Герберт Реймонд Макмастер вважає, що необхідно знайти спосіб протистояти досить просунутій новій стратегії, яку Росія удосконалила за багатьма параметрами. За словами генерала, ця нова загроза включає використання дезінформації, пропаганди і соціальних мереж для того, щоб розколоти суспільство і налаштувати соціальні групи один проти одного.



«Ми торкнулися цієї проблеми в нашій «Стратегії національної безпеки», бо для нас важливо відкрито говорити про те, що роз'єднує і об'єднує нас як націю, про наші прагнення і цінності, такі як права людини, верховенство права і демократія», – заявив Макмастер.

Росія втручалася у президентські вибори у США у 2016 році, і Дональд Трамп знає про це, наголосив радник президента з нацбезпеки.

«Росіяни також проявляли активність в Європі, – зазначив генерал, – і під час недавніх виборів у Франції, і на іспанському референдумі про статус Каталонії. Ми бачили їхню активність в Мексиці, спроби спровокувати путч в Чорногорії. Зірвати завісу з російської кампанії дестабілізації – це перший важливий крок, який дозволить всім побачити їхні справжні наміри, а це послабить їх можливості сіяти невпевненість в людях і налаштовувати спільноти один проти одного», – вважає радник президента Трамп з національної безпеки.



За його словами, Росія, як і раніше, заперечує свою причетність до подібних дій, але робить це все менш переконливо.



«Ці ж самі люди заявляли: «Ні, ми не збивали авіалайнер і не вбивали всіх цих людей»; «Ні, наших солдатів немає в Криму і на сході України»; «Ми не надаємо підтримки сирійському режиму, відповідального за масові вбивства власних громадян з використанням хімічної зброї». Сьогодні цим словам уже ніхто не вірить», – твердить Макмастер.



На думку генерала, кожна арабська держава повинна розуміти, що саме робить Росія на Близькому Сході, а саме – прагне використовувати деструктивні дії Ірану, який розпалює громадянську війну в регіоні, озброює і підтримує терористичні угруповання, такі як «Хезболла». «За таку підтримку Росії доведеться заплатити велику ціну», – заявив Герберт Реймонд Макмастер.