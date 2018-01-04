Конфлікт «Експресу» і «Укрпошти»: мільйонні борги чи політичний тиск?

Львів – Працівники ТзОВ «Експрес Медіа сХаб» принесли тисячі примірників газети «Експрес» до приміщення Львівської облдержадміністрації. У такий спосіб вони протестують проти дій державного підприємства «Укрпошта», яке відмовляється приймати і розповсюджувати газету передплатникам.

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Зранку працівники ТзОВ «Експрес Медіа сХаб» вивантажили перед входом у Львівську обласну державну адміністрацію величезні пачки газет, які не прийняло і не доставило до передплатників державне підприємство «Укрпошта».

Ми привезли 180 тисяч примірників газети під приміщення державної влади, щоб та передала їх «Укрпошті», державному підприємству, яке заблокувало доставку газе

«Ми привезли 180 тисяч примірників газети під приміщення державної влади, щоб та передала їх «Укрпошті», державному підприємству, яке заблокувало доставку газет, незважаючи на те, що люди заплатили за це гроші. Головна причина блокади, що дехто у владних кабінетах боїться газети «Експрес». Саме тому ми тут, біля обладміністрації, щоб відстояти право людей читати газету. Ми прийшли до представника влади в області, в якій чиниться беззаконня», – каже голова редакційної ради газети «Експрес» Ігор Починок.

Акцію протесту редакція назвала «Червона картка для Гройсмана» і оприлюднила три запитання до прем’єра: «Чому доставка газети «Експрес» заблокована? Чому в сучасній Україні відбувається демонстративний тиск на свободу слова? І хто повинен за це відповідати?».

Близько 200 тисяч осіб, за інформацією керівників видання, оформили передплату на газету «Експрес», але поштарі не приносять людям часопис. Колектив редакції і видавництва заявляє, що підприємство «Укрпошта» торік восени заблокувало розрахунки із видавцем газети «Експрес», заборонило приймати передплату на газету у середині грудня минулого року по всій країні на 2018 рік, 19 грудня «Укрпошта» повідомила редакцію, що не продовжуватиме договір на поширення газети, який діяв із 2004 року. А 22 грудня керівництво «Укрпошти» заявило, що у 2018 році не поширюватиме «Експрес» серед передплатників.

Тим часом дирекція «Укрпошти» у своїй офіційній заяві наголосила: «З вересня минулого року Львівська дирекція «Укрпошти» неодноразово зверталася до ТзОВ «Експрес Медіа сХаб» із пропозицією укласти типовий договір-доручення на розповсюдження періодичних видань за передплатою у 2018 році. Однак на 28 грудня 2017 року договір не підписаний. «Укрпошта» вирішила повернути гроші передплатникам».

Сторони відстоюють свої інтереси

Двічі зустрічались представники видання, «Укрпошти» у присутності голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки. За словами Ігоря Починка, з боку ТзОВ «Експрес Медіа сХаб» всі пропозиції і умови, які прозвучали у стінах обладміністрації, були виконані. «Ми підписали угоди з «Укрпоштою» і не бачимо жодних причин, чому не доставляється газета передплатникам».

Із протестувальниками спілкувався очільник Львівщини Олег Синютка.

«Ми принесли газети»,– повідомив Ігор Починок.

Я скерував лист керівникові «Укрпошти» з проханням, щоб вони розглянули господарський спір між «Укрпоштою» і «Експресом»

«А ми будемо їх складати. Ви знаєте, що я скерував лист керівникові «Укрпошти» з проханням, щоб вони розглянули господарський спір між «Укрпоштою» і «Експресом». Два господарюючі суб’єкти не знайшли поміж собою порозуміння і в будь-якому випадку треба вийти на компроміс. Я не можу втручатись у господарську діяльність. Сьогодні я поінформував і міністра інфраструктури», – наголосив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Вже ввечері знову в приміщенні обласної адміністрації відбулась зустріч працівників ТзОВ «Експрес Медіа сХаб» із директором Львівської філії «Укрпошти» Миколою Ростовим, яка тривала майже дві з половиною години. Обидві сторони звинувачували один одного, посилаюсь на юридичні норми і кожен обстоював власні інтереси. Микола Ростов заявив, що ТзОВ «Експрес Медіа сХаб» діє нечесно і заборгувало підприємству на сьогодні майже 16 мільйонів гривень за те, що доставляло додаткові шпальта у газету, за які не платила.

Чинною угодою не передбачено вкладання ніяких додаткових шпальт. «Експрес» нам винен 15 мільйонів гривень, з цьогорічними близько 16 мільйонів. «Експрес» зловживає, що вкидає додаткові шпальти. Робилась якась схема, а ми виявили зловживання і виставили претензії

«Ми не раз розмовляли з Ігорем Починком від червня минулого року про те, що він незаконно вкладає у свою газету додаткові шпальти. Чинною угодою не передбачено вкладання ніяких додаткових шпальт. А тим більше з рекламними вкладеннями і таке інше. Гарантійним листом, який він давав перед передплатним роком, він гарантував 24 шпальти газети. Є розрахунок за 24 шпальти. Починаючи з 2015 року, коли була підписана угода, і до нині «Експрес» нам винен 15 мільйонів гривень, з цьогорічними близько 16 мільйонів, це за додаткові шпальти, які були незаконно вкладені у видання, яке ми доставляли передплатникам. Угода закінчилась 31 грудня. Нової угоди на 2018 рік ми не заключили. Ми працювали не по цій угоді, а наказу гендиректора розпочати передплату. Ми просимо підписати типовий договір, який урівнює в однакових юридичних правах всіх видавців України. Всі такий договір підписали, а «Експрес» ні. «Експрес» зловживає, що вкидає додаткові шпальти, розповідає, що легший папір. Це – бізнес, на цьому заробляє газета, але задекларували 24 шпальти – виконуйте. Зробили з 14 видань 72 індекси, а ми вночі не можемо розібратись. Це говорить про те, що робилась якась схема, а ми виявили зловживання і виставили претензії. Керівник редакції знав, що підходить 1 січня, договір не підписав і заводить нас у тупик», – пояснив ситуацію директор Львівської філії «Укрпошти» Микола Ростов.

Всі звинувачення директора Львівської філії «Укрпошти» голова редакційної ради газети «Експрес» Ігор Починок заперечив і настоює на політичній складовій конфлікту перед виборами.

Якби виконували угоду повністю, то проблем би не було, бо ніякої проблеми зі шпальтами немає

«Якби виконували угоду повністю, то проблем би не було, бо ніякої проблеми зі шпальтами немає», – зауважив Ігор Починок.

Сьогодні працівники газети, кажуть, провели «попереджувальну акцію». Після Різдвяних свят обіцяють принести утричі більше примірників газети, аніж сьогодні, якщо «Укрпошта» не доставить передплатникам часопис.