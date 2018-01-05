Хто і навіщо розписує Одесу антисемітськими гаслами?

Всеволод Ананьєв

Невідомі хулігани розфарбовують в Одесі пам’ятники і псують стіни антисемітськими надписами. Над деякими – емблема українських націоналістів із корпусу «Азов» (так у тексті; вочевидь мається на увазі партія «Національний корпус», створена на місці громадського руху «Цивільний корпус «Азов» – ред.). Але його представники говорять про провокації, а українська влада вважає, що замовники – взагалі в угрупованні «ДНР».

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Пам’ятник російському імператорові Олександру II – копія колони, встановленої в Санкт-Петербурзі. У 2012 році монумент відновив депутат з партії президента-втікача Віктора Януковича.

Нещодавно невідомі зафарбували ім’я російського імператора на пам’ятнику чорною фарбою.

Услід за колоною Олександру II потерпіла і майбутня алея на честь українських бійців, які загинули на Донбасі. Невідомі вночі облили закладний камінь червоною фарбою. На щастя, міські комунальні служби спрацювали оперативно і очистили його буквально за кілька годин.

Хто може стояти за обливанням фарбою пам’ятників російським монархам? Лише нещодавно за їхнє знесення висловлювалася низка проукраїнських організацій. Але рішення про знесення не ухвалили: в Одесі знайшлося чимало і проросійських активістів, які виходили на мітинги, вимагаючи зберегти пам’ятники.

Обидва акти вандалізму – проти колони Олександра II і майбутньої алеї пам’ятників – мали такий вигляд, ніби дві сторони цього конфлікту в буквальному розумінні виплеснули свої емоції на монументи.

Самі вони це заперечують.

«Я сумніваюся, що хтось із нашого оточення це зробив, – каже Моріс Ібраґім, учасник руху «Куликове поле». – З однієї простої причини: ми намагаємося їм пояснити, що це ні до чого, це не дасть ніякого результату, тільки дестабілізує ситуацію в місті».

Пам’ятники російським імператорам – не єдині, що потерпіли від рук хуліганів. Нещодавно на стінах одеських синагог і єврейського культурного центру з’явилися антисемітські написи.

Над написами була емблема українських націоналістів із корпусу «Азов» (так у тексті; мається на увазі партія «Національний корпус», створена на місці громадського руху «Цивільний корпус «Азов» – ред.). Але його представники заперечують причетність до інциденту і називають те, що сталося, провокацією.

«Ми не ксенофоби, не антисеміти, не шовіністи і так далі, – стверджує представник «Азова» Сергій Варламов. – Нам це не потрібно. Я думаю, що в цій ситуації зацікавлені ті люди, яким вигідно показати націоналістичний рух як маргіналів».

Націоналіст вважає, що тих, хто розписав синагогу антисемітськими написами, треба шукати… в лавах української влади.

«Нещодавно ми вивісили банер про те, щоб пан Порошенко їхав у Гагаузію. І, можливо, «нашому гарантові» це не дуже подобається», – каже Сергій Варламов.

Українські силовики пов’язують антисемітські написи і псування пам’яток в єдиний ланцюг. На своїй сторінці в фейсбуці заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін назвав можливими замовниками «владу» угруповання «ДНР», яка, за його словами, «планує блокування транспортних шляхів, особливо на західному кордоні України, осквернення пам’ятників, синагог і католицьких храмів».

Вадим Лабаса – член громадської організації «Оберіг». З початку російсько-українського конфлікту він допомагає спецслужбам запобігати різним провокаціям і актам тероризму в Одеській області. Він переконаний, що всі акти вандалізму пов’язані між собою і були потрібні для створення певного інформаційного поля навколо Одеси. Але з лідером донбаських сепаратистів ситуацію в Одесі він не пов’язує.

«Кожен такий акт вандалізму – таке собі позначення готовності до початку якихось нових акцій дестабілізації якихось певних груп в Одесі», – вважає він. При цьому трансформацію провокацій у якісь силові сценарії Лабаса радше виключає.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»