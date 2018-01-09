Свій підхід. Заради чого молода вчителька перебралася зі столиці у маленький Кагарлик

Вікторія Слобода

У коридорі – неймовірний галас. В Кагарлицькій школі № 3 – час перерви. Кілька 11-класниць, по-святковому вбраних у білі блузки, фотографують одна одну на телефони (професійної фотосесії, яку мають зробити для випускного альбому, замало). А поряд молодші учні грають у настільний теніс. Хтось бігає. Хтось сидить на дивані посеред шкільної зали і теревенить.

У великій школі на чотири поверхи навчається майже сім сотень учнів. Четверта частина з них щоранку доїжджає із довколишніх сіл. Одних забирає автобус, інших дітей привозять батьки. Вони знають, заради чого їдуть сюди: школа номер № 3 районного центру із населенням у 13 тисяч жителів є учасником передових освітніх проектів «Пілот-24» і «Навчай для України». І уже шостий рік учні навчаються за програмою «Інтелект України». А ще школа є інклюзивною – тут у звичайних класах вчаться й діти з особливостями розвитку. У старших класах школярі мають мішане навчання, а два перші класи навчаються за пілотною програмою «Нової української школи».

​Цього навчального року до педагогічного колективу школи долучилося четверо молодих учителів: фізкультури, інформатики, корекційний педагог та географії – остання заради навчання дітей перебралася сюди зі столиці.

Із Києва – у Кагарлик

У Кагарлик Ірину Пупко «закинула» програма «Навчай для України», яка пропонує молодим спеціалістам викладати в віддалених школах. Для Пупко це теж новий досвід, який вона здобуватиме наступні два роки. Ірина стала однією з небагатьох учасників програми, кому довелося потрапити в містечко, а не в село.

Ірина народилася у Львові. Після школи перебралася до Києва – вчилася на журналіста, а з другого курсу взялася ще й за політологію. Тепер паралельно з викладанням у школі продовжує навчання – на магістратурі з педагогіки середньої освіти в київському університеті імені Грінченка.

– Якщо в нас паралель має нуль градусів, що це за паралель? – запитує вчителька у шестикласників. Її саму можна легко сплутати з ученицею: їй всього 21 рік, а на зріст вона не більше ніж 160 сантиметрів.

– Це – екватор, – хтось вигукує.

– Якщо на нулі, як позначаємо? Напишемо – південна чи північна півкуля?

– Південну і північну, – відповідають наввипередки учні, повторюючи неправильну відповідь одне за одним.

– Нічого не напишемо, – виправляє їх учителька, – бо нема ані тої, ані іншої.

– А ви бачили, як лава розтікається? – питає вона, побачивши в дитячих очах перші проблиски нудьги. Ірина відкриває свій ноутбук і вмикає хвилинне відео на YouTube: бляшанку коли на ньому шумно поглинає лава. Солодка вода бризкає, мов фонтан. Діти захоплені.

– І ба-бах. Все. Я не знаю, хто до такого додумався, – усміхається Ірина.

Урок майже закінчився, пора підбивати підсумки.

– Хто що запам’ятав протягом уроку? – питає учнів.

– Дізналися, як лава знищує все на своєму шляху, – чути з кінця класу.

Не боятися вийти з-за столу

– Чорний? Зелений? – запитує, заливаючи окропом чай, директорка школи Наталія Коваленко.

На посаді керівниці школи вона уже шостий рік. Паралельно викладає школярам хімію. А ще – невтомно шукає можливості для підвищення кваліфікації вчителів та покращення умов у школі.

– Коли нас обрали до проекту «Пілот 24», у нас з’явилася інтерактивна дошка в кабінеті біології, комп’ютери, деякі меблі, – перераховує вона минулорічні зміни.

Кошти на оновлення класів шукають, подаючись на різні грантові та спонсорські проекти. Якось Коваленко йшла до райради і почула розмову жінок: «А ви були в третій школі? Там так гарно».

– Заходжу, а голова у мене питає: «Де це ти гроші на нові диванчики взяла?». «Напросила, – кажу. – І у вас прошу». «Та що тобі давати? В тебе і так все красиво».

Цього року районний бюджет виділив гроші на парти для першачків. 93 учні, і на них – 25 парт. Директорка із гумором каже, що довелося їх поділити на три класи.

Вона жартує: якби мала вісім мільйонів доларів, то в кожному класі була б інтерактивна дошка, планшети і меблі. А ще – новий освітній простір.

– А чому не відкриєте збір коштів на одній із краудфандингових платформ? – питаю.

– А що, як не вдасться все зібрати? Соромно буде.

– А ми нікому не скажемо, що не змогли зібрати, – намагається розвеселити директорку Ірина Пупко.

– Отакої, будемо всіх просити підтримати наш проект, а потім нікому не скажемо?

І обидві сміються.

Справа, кажуть, не тільки у матеріальній базі. А – у добрих вчителях, у першу чергу. Наталія Коваленко особисто стежить за різними тренінгами і програмами для вчителів. Деякі відвідує і сама. Минулого року жінка навчалася в школі освітнього коучингу. Пишається, що звіт робила за новітнім методом.

– Тепер у нас педради не такі, що ми тільки «віщаємо», а фасилітаційні, – ділиться вона. – Це сучасний метод роботи у групах, де учасники разом досягають поставлених цілей.

Ще до ухвалення нового освітнього закону школа організувала творчі лабораторії: з громадянської свідомості, екологічної освіти, енергоощадних технологій, фінансової і комп’ютерної грамотності.

– Юрій Олегович, наш інформатик, навчив нас комп’ютерної грамотності, бо в нас тут – переважно безграмотність була, – сміється директорка. – Він з нами і google-форми вчив, і все, що хочете. Не завжди є потреба їхати кудись на тренінг, іноді це можна зробити власними силами.

Минулого року у школі проводили психологічні тренінги серед педколективу. Наталія Коваленко пригадує, як її колеги боялися відкриватися – навіть відповідаючи на питання, чому обрали саме професію педагога.

– Бо були й такі, які вступали до педагогічного, щоб довести своїм колишнім вчителям, «що я зможу і покажу, що я краща», а комусь хотілося самоствердитися за рахунок дітей. Але більшість просто щиро любить дітей, – підсумовує директорка. І наголошує: вік – не завжди критерій успішності.

В її школі викладає чимало педагогів, яким понад 50 років, але вони творчі, відкриті і креативні.

– Проблема не у віці, – пояснює Наталія Коваленко. – Проблема – у зоні комфорту: є вчителі, які не можуть вийти з-за столу до дітей. Вони цього бояться.

Ірина Пупко не боїться.

Завоювати авторитет

Коли вона тільки прийшла до школи, мала труднощі із дисципліною в класах. Учні перевіряли її реакцію на все, що злить інших вчителів: як реагуватиме на матюки, чи виганятиме з класу, що скаже, коли посеред уроку задзвонить телефон. Кажуть, колишній географ перед своїм звільненням сказав: «Я перестав розуміти жарти дітей, пора мені йти».

Втримати увагу підлітків нелегко. Але Ірина шукає варіанти. Одного разу з розпачу навіть вилізла на вчительський стіл, але слухати себе змусила.

Тепер, каже вона, її учні вже знають: телефон має бути вимкнений, бо інакше – лежатиме на вчительському столі.

Завоювати повагу учнів, говорить вона, можна тоді, коли вчитель із дітьми на одному рівні. Вона пригадує, що учні були вельми здивовані, коли виявилося, що їхня географиня знає відомих відеоблогерів і може в класі обговорювати, скажімо, новий ролик зірки YouTube Мар’яни Ро.

Також, зауважує вона, важливо не перетинати межу дозволеного. Педагог має бути моральним прикладом.

– Я їм кажу: «Я не курю і я проти цього». Але не нав’язую, звісно, – пояснює Ірина. – Діти питають: «Ви курите?» – «Ні, не курю». – «А пробували?» – «Пробувала».

Успіх вчителя, говорить Ірина Пупко, залежить від його підходу до навчання. На уроках школярі мають не лише слухати теоретичну частину, а самі брати участь у дискусіях та інтерактивних вправах. Так вони краще зможуть засвоїти матеріал. Хоч поки діти не завжди готові до нестандартних підходів.

Якось Ірина задала своїм дев’ятикласникам зробити конспект параграфу у стилі «скетчноутингу» – методу візуалізації думок картинками. Наступного дня правильно виконав домашнє завдання один хлопець, решта – просто переписали весь параграф, навіть не виділивши головне.

– Їх можна зрозуміти: вони так раніше ніколи не робили, але їх треба до цього привчати, – не вгаває Ірина.

Вона пригадує: одного разу як домашнє завдання доручила подивитися кілька серій передачі про подорожі «Орел і решка». Учнів дивувало, що можна урок географії поєднати із переглядом програми.

Певний час Ірині Пупко здавалося, що учні восьмого класу її ненавидять: не слухаються, не реагують на зауваження. А потім був урок, на якому вона дала їм побавитись різними камінчиками.

Увечері вона побачила в Instagram фотографію однієї зі своїх учениць із підписом: «Дякую за такий урок».

У місті все складно, але не біда

Хоч Кагарлик і місто, але розваг тут не так багато. Єдине місцеве кафе розташоване на трасі, яка веде до Черкас, тому в ньому постійно обідають водії вантажівок або мандрівники. Також місцеві святкують тут весілля, дні народження, сюди ж збираються на поминки. На вигорілій вивісці ледь видно назву – «Мандарин». В меню – піца, м’ясо, гарніри і навіть суші. Ірина не рекомендує їх брати. Зупиняємось на піці.

Вона розповідає, що молодим людям тут немає чим зайнятися. Багато старшокласників курять і виставляють фотографії з цигаркою в Instagram. Так вони хочуть показати свою дорослість. Батьки ніби й вчать так не робити, але самі зловживають алкоголем при дітях.

– А що вони бачать? Атрибут дорослості – це напитися і купити цигарки. Особливо в такому місті – це все дуже концентровано. Тут більше алкоголю, ніж м’яса.

Утім, каже Ірина, учні, які справді хочуть чогось досягнути у житті, не розчаровуються. Минулого року вони самі організували кіноклуб у школі. Щоправда, він існував недовго, бо на переглядах повинен сидіти вчитель, ніхто з учителів не виявляв ентузіазму і клуб закрили. А цього року Ірина Пупко погодилась приходити щоп’ятниці і дивитись із учнями кіно. Фільми вони обирають самі. Наприклад, минулого разу був «Людина-павук». Надалі вона хоче привчати їх до чогось серйознішого, але все з часом. Вона вже возила дітей до Києва на виставку у Мистецькому арсеналі.

Відсутність у Кагарлику не те що сучасних експозицій, а навіть пристойного кафе, де можна випити кави з тістечком, не засмучує молоду вчительку.

– Я і каву-то не дуже п’ю. А погуляти можна і в Києві. До нього тут близько, – говорить вона, усміхаючись.

Ірина викладає зараз у 12 класах, це – близько трьох сотень учнів. Вона каже, що якщо хоча б десять із них будуть мати мотивацію – це вже буде результатом.

– Я зрозуміла, що хочу жити в класній країні і з класними людьми, – пояснює Ірина Пупко своє бажання взятися за цю справу. – А все починається, банально, зі школи. Їхні сім’ї я не можу змінити, але можу прийти до них на урок.