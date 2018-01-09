Залежність від iPhone – благословення для інвесторів

Компанія JANA Partners, що спеціалізується на інвестуванні, разом із Пенсійним фондом штату Каліфорнія для вчителів державних шкіл заявили про те, що надмірне використання iPhone може зашкодити дитячому мозку, який розвивається. Це, в свою чергу, може вплинути на ринкову вартість компанії, що одразу викликало занепокоєння в інвесторів.

Проблематика залежності від смартфонів та соціальних мереж опинилася в центрі уваги після того, як відома співачка Селена Ґомез у 2016 році заявила про відміну свого турне через лікування депресії та низької самооцінки, які вона пов’язує з залежністю від соціальних мереж.

Вчені вже давно попереджають: надмірне використання смартфонів може призвести до розвитку депресії, тривоги та стресових станів.

«Ми інвестуємо в речі, які викликають звикання»

Дехто з інвесторів закликає до підвищення соціальних стандартів, тому з’явилася «певна стурбованість тим, що провідні світові технологічні компанії можуть привернути увагу регуляторів (regulators), яку раніше приділяли компаніям, що займаються алкоголем, тютюном та азартними іграми», – зазначає Тревор Ганнінкат у статті для Reuters.

Деякі інвестори навпаки переконані, що саме природа формування звички до гаджетів сприяє зростанню ціни компаній на ринку.

«Ми інвестуємо в речі, які викликають звикання», – зазначив один з акціонерів Apple Росс Ґербер агентству Reuters. Саме такі речі, на його думку, є найбільш прибутковими.

Сама компанія Apple повідомила, що з 2008 розробила багато порад для батьків щоб допомогти їм контролювати використання гаджетів їхніми дітьми.

Дехто з експертів переконаний: увагу треба звертати не на виробників телефонів, а саме на соціальні мережі, які викликають залежність. Фахівці прирівнюють звинувачення Apple в залежності її покупців до смартфонів до звинувачення виробників упаковок для цигарок в курінні замість виробників тютюну, йдеться у статті.

Кім Форест, віце-президент Fort Pitt Capital Group зазначив, що Apple «є лише девайсом-платформою. Він лише приваблює програмним забезпеченням».

Побоювання залежності від соціальних мереж та смартфонів вже призвели до того, що у Франції наприкінці минулого року міністр освіти закликав до заборони смартфонів у школах та подав законопроект, який змусить дітей до 16 років отримувати від батьків дозвіл на використання соціальної мережі Facebook.

Окремим приводом для занепокоєння стало підростання нового так званого покоління «iGen», яке народилося у період між 1995 та 2012 роками та стало першим, яке не уявляє, як виглядав світ без інтернету та смартфонів.

Дослідження американського психолога Джин Твендж звертає увагу на те, що сучасні підлітки, які надмірно використовують мобільні пристрої, стали психологічно набагато більш уразливими, ніж їхні попередники. Автор зазначає, що показники депресії серед дітей стали значно вищими, починаючи з 2011 року.

Вчені вважають, що негативний вплив смартфонів на фізичний та психічний стан людини необхідно знати, але це не зобов’язує повністю відмовлятися від сучасних технологій, однак, важливо знати міру.