Ціна війни з Україною для Росії – близько 900 мільйонів доларів – експерт

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олександр Мусієнко, експерт Центру військово-правових досліджень; Олександр Гольц, російський військовий експерт (телефоном).

Росія витратить цього року на оборону стільки ж коштів, як і торік. Про це повідомили у Міністерстві оборони Росії. Перед цим президент Росії Володимир Путін заявив, що військовий бюджет Росії на 2018 рік становитиме 46 мільярдів доларів. Для порівняння, США витрачає на оборону приблизно у 15 разів більше. Але Україна, всупереч тому, що військовий бюджет планують, за словами президента Петра Порошенка, рекордним на 2018 рік, виділить цього року на такі цілі понад три мільярди доларів, тобто у понад 15 разів менше за державу-агресора – Росію. Міноборони Росії наголошує: кошторис-2018 планували з урахуванням завершення, як там сказано, сирійської операції. Про завершення «української операції», де відповідно до заяв Володимира Путіна, російських кадрових вояків «як не було, так і немає», не йдеться.

​Олександр Лащенко: Пане Мусієнко, наскільки все ж таки вистачить ресурсів і грошей в Росії, щоб вести далі війну?

Все залежить, як вестиме себе далі Росія в агресивній війні проти України. Військова кампанія проти України не є такою затратною, як сирійська

​Олександр Мусієнко: Все залежить від того, як буде розвиватися воєнна кампанія, як вестиме себе далі Росія в своїй агресивній війні проти України. Якщо на такому рівні, як зараз відбуваються бої, то вистачить. Вистачить і на 2018 рік, і на 2019-й, і на 2020-й. Військова кампанія проти України не є такою затратною, як, наприклад, сирійська. В Україні не використовується авіація, немає таких втрат в техніці, саме в авіації, яка є дорога.

У Росії є багато амбітних проектів. Вони запланували нові криголами. Вони ж хочуть освоювати Арктику, будують флот, підводні човни. Велика частина з цих коштів має піти туди – там мільярдні затрати.

Росія витратила в Сирії за 2 роки війни до 2,1 мільярда доларів, а витрати щодо України із 2015-го до початку 2018 року – близько 900 мільйонів доларів

Безпосередньо на бойові дії, якщо аналізувати, скільки Росія витратила в Сирії за 2 роки війни, то є різні дані – від 1,8 до 2,1 мільярда доларів, а витрати щодо України із 2015-го до початку 2018 року – близько 900 мільйонів доларів. Практично у два рази менше.

В Сирії на кожного військового витрачають 19 доларів на добу

Ми достеменно не можемо порахувати всі втрати, які зазнали російські військові і в техніці, і витрати на зарплату. В Сирії простіше – вони там офіційно є, можна щось рахувати, наприклад, добові на військових. Якщо вони дають контингент до 2 тисяч, то можна порахувати, що на кожного військового витрачають близько 19 доларів на добу.

«Вагнер» окремо. 4-4,5 тисячі євро на місяць, а звичайні бійці отримують 1,5-2 тисячі

«Вагнер» окремо. Там абсолютно інші зарплати – набагато більші. В офіцерів, якщо їх можна назвати офіцерами, зарплата 4-4,5 тисячі євро на місяць, а звичайні бійці отримують 1,5-2 тисячі євро на місяць.

Більшість росіян хоче завершення військової кампанії у Сирії. Росію почнуть витискати з Сирії

Соцопитування показали, що більшість росіян хоче завершення військової кампанії у Сирії. Абсолютно там нічого не завершено. Тріо Іран-Росія-Туреччина розпадеться. Росію почнуть витискати з Сирії. Вирішили поділити на сфери впливу Сирію на двох – Іран і Туреччина.

У нас рекламують бюджет, але забувають сказати, що у цей бюджет входять не тільки ЗСУ, до 5% ВВП, які рекламують, а й сектор безпеки, МВС і так далі. Ми близько 70% витрачаємо на утримання, а не на розвиток. Коли буде 50% на 50% – 50% на утримання і на 50% – бюджет розвитку (на модернізацію, на закупівлю озброєння), тоді я зможу сказати, що ми здійснили ривок і прогрес.

– Скільки в угрупуваннях самих бойовиків і сепаратистів та російських їхніх кураторів зараз на Донбасі?

40 тисяч число регулярних військових формувань. 6-7 тисяч військових. Решта – місцеві, батальйони козацькі з Росії, чеченські

​Олександр Мусієнко: Є різні цифри. Якщо відштовхуватися від тих, що дає головний військовий прокурор України Матіос, то близько 40 тисяч. Час від часу зменшується або збільшується число регулярних військових формувань, а поряд і нерегулярних. Регулярні – близько 6-7 тисяч військових. Решта – це нерегулярні підрозділи. Можуть бути і місцеві сепаратисти, а також батальйони козацькі з Росії, чеченські і так далі...

– Пане Мусієнко, летальна зброя США може нарешті бути в українських воїнів. Це буде вагомий чинник?

На випадок ескалації вже можемо робити запит США або іншим країнам: потрібна інша зброя. Нададуть. За один «Джавелін» – 150-170 тисяч доларів

​Олександр Мусієнко: Щодо «Джавелінів» – це для нас надзвичайно позитивний і важливий сигнал. Вони потрібні, але на них світ не закінчується. На випадок ескалації і загострення вже можемо робити запит і говорити США або іншим країнам: нам потрібна інша зброя. І нам нададуть. Бо це питання вже зрушило з мертвої точки. За один «Джавелін» – близько 150-170 тисяч доларів, залежно від того, в якій компанії купувати. У США зброю вироблять приватні компанії. Ніхто безкоштовно давати не буде.

– Пане Гольц, на вашу думку, 46 мільярдів доларів у 2018 році на воєнні витрати в Росії – наскільки цих грошей може вистачити і на Україну, і на Сирію, і, можливо, на інші гарячі точки, в яких Росія хоче, якщо так можна сказати, відзначитися?

Воєнна сила стала найважливішим, якщо не єдиним інструментом зовнішньополітичної політики Росії

​Олександр Гольц: 46 мільярдів доларів – це приблизно та сума військових витрат Росії. Вона дещо зменшилася у порівнянні з попереднім роком. Воєнна сила стала найважливішим, якщо не єдиним інструментом зовнішньополітичної політики Росії. А зовнішня політика є найважливішою частиною самоідентифікації російського керівництва в цьому світі.

А далі за відомим анекдотом. Піднялися ціни на горілку, дитина запитує: татку, ти менше питимеш? Ні, ти менше їстимеш

Російське керівництво сприймає себе через те, що вони називають «вставанням з колін», «утвердженням Росії як великої держави» і так далі. А далі за відомим анекдотом. Піднялися ціни на горілку, а дитина запитує батька: татку, ти менше питимеш? Ні, ти менше їстимеш.

Росії на довго вистачить. Якщо не відбудеться ніякої економічної кризи. Ці витрати не жахливі. Цілком вписуються у військовий бюджет. Головні витрати на українську операцію – передислокація військ. На кордонах з Україною розгорнуті три дивізії, то ці витрати будуть нівельовані.

Російське керівництво визнає, що стагнація, надсерйозне економічне становище. На 10% скорочуються видатки на охорону здоров’я, освіту, на 5% – військові витрати

Російське керівництво визнає, що у нас стагнація, надсерйозне економічне становище, всі бюджетні витрати серйозно скорочуються. На 10% скорочуються видатки на охорону здоров’я, освіту, на 5% – військові витрати.

– Пане Гольц, якщо подивитися на протистояння на Донбасі ширше – Захід і Росія, якщо воно таки існує, то хто у ньому перемагає, на ваш погляд?

Нові американські санкції надзвичайно серйозно непокоять російське керівництво

​Олександр Гольц: Стане зрозуміло, коли у лютому ми довідаємося про нові американські санкції, які, не приховуватимемо, надзвичайно серйозно непокоять російське керівництво і російський бізнес. Якщо санкції будуть запроваджені в тому вигляді, як і обіцяють, що організації і люди, які внесені у санкційний список, втратять будь-яку можливість мати бізнес на Заході, то це буде надсерйозним ударом. Тоді можна буде говорити про серйозні збитки, завдані Заходом Росії.