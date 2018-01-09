Суд арештував підозрюваного у вбивстві юристки Ноздровської на два місяці

Підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської арештували на два місяці без права внесення застави. Таке рішення ухвалив Вишгородський районний суд проти Юрія Россошанського, який добровільно визнав підозру у вбивстві, але просив про звільнення під особисте зобов'язання. Кількома годинами раніше загиблу правозахисницю поховали у селі, де вона мешкала. Родичі та адвокати не довіряють результатам слідства. Останні стверджують, що досі не мають доступу до матеріалів справи і знають про факти, які суперечать офіційній версії.

На Київщині сьогодні прощалися із вбитою юристкою Іриною Ноздровською. На похоронах у селі Демидів Вишгородського району зібралися більше від сотні родичів, знайомих та односельчан. Загиблу ховали у закритій труні.

Колишній колега Ноздровської Михайло Криворучкін згадує, що юристка просила про підтримку перед останнім судовим засіданням у справі Дмитра Россошанського, засудженого за вбивство її сестри.

Вона мені перед самим судом подзвонила і попросила, щоб ми її підтримали, останній суд

«Вона мені перед самим судом подзвонила і попросила, щоб ми її підтримали, останній суд. Я прийшов на суд, ми повинні були зустрітись, вона сказала, я тобі передзвоню, і все… я приїхав сюди з братом 30-го вже, ми тут уже шукали… розумієте», – сказав чоловік.

Раніше родина Ноздровських скаржилася, що загибла неодноразово отримувала погрози від Россошанських. Одночасно із похоронами у будинку Юрія Россошанського правоохоронці проводили слідчі дії.

За кілька годин по тому у Вишгородському районному суді розпочалося засідання з обрання йому запобіжного заходу. Саме батька Дмитра Россошанського, Юрія, слідство підозрює у вбивстві юристки. Йдеться про 115-у статтю Кримінального кодексу, покарання передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Адвокати Ноздровських скаржаться, що не мають доступу до матеріалів слідства і ставляться до його результатів із підозрою.

Ми володіємо певною інформацією, яка має суттєві розбіжності з версією, яку дає слідство

«Доказів у нас на сьогодні ніяких немає, але ми володіємо певною інформацією, яка має суттєві розбіжності з версією, яку дає слідство. Це інформація, яку отримали під час слідчих дій і яка є таємницею слідства», – повідомив журналістам адвокат Олександр Панченко.

Сам Россошанський під час судового засідання погодився, що добровільно визнав підозру у вбивстві і що на нього ніхто не чинив тиску. Він також наголосив, що нікуди не ховався від слідства і не збирається цього робити, а також брав активну участь у слідчих діях.

Юрій Россошанський попросив суд звільнити його під особисте зобов’язання, тоді як обвинувачення попросило тримати підозрюваного під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Суддя Олексій Рудюк повністю задовольнив це клопотання.

Тіло Ірини Ноздровської, яка проживала в селі Демидів Вишгородського району Київської області, було знайдене в річці 1 січня. Вона зникла за декілька днів до того і померла від великої кількості ножових поранень. Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської в ДТП, яку 30 вересня 2015 року в селі Демидів на смерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.