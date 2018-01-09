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Тысячи кадровых российских военнослужащих уже побывали на Донбассе, местные боевики и военные России воюют российским оружием – это доказанные факты, считают волонтеры и представители Украинской разведки. В 2017 году участники сообщества «Информнапалм» задокументировали еще 11 видов новейшего российского оружия в зоне боевых действий. Но европейские суды до сих пор не признали присутствие российской армии на Донбассе.

На Донбассе побывали 44 вида новейшего Российского вооружения – такие данные привели активисты сообщества «Информнапалм». Это бронетехника, средства связи, артустановки, системы радиоэлектронной борьбы, рассказывает председатель сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.

​Украинские военные подтверждают то, что в конце 2017 года сбили российски беспилотник на Донбассе.

​Только в 2017 году сообществом «Информнапалм» зафиксировано 11 новых образцов. Так, совсем недавно, обнаружили новейшую модификацию БТР-80 с лазерным прожектором и оптическим прицелом, созданном на Ростовском оптико-механическом заводе.

​На Донбассе солдаты России делают сэлфи с БТР-80 – «Информнапалм»

Боевики и российские военные не стесняясь фотографируются на фоне техники и выкладывают снимки в свободный доступ, сообщают активисты «Информнапалм».

Начали рассматривать фотографию и при детальном анализе заметили прицел, сделанный в Ростове

«Один из новых идентифицированных образцов военной техники – БТР-80. Военнослужащий с фамилией Потемкин находился на базе хранения оружия, созданной оккупантами в Макеевке. Начали рассматривать фотографию и при детальном анализе заметили прицел, сделанный в Ростове», – рассказывает Михаил Макарук

Т-80 уже попадали в объективы волонтеров и украинских разведчиков. Но есть новейшие виды вооружения, которые проходят испытания на Донбассе и российские военные не доверяют их боевикам, считает координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин.

Разработку из связи со своими российскими специалистами держат подальше от глаз местного населения, контакт с коллаборантами минимальный

«Берем не то вооружение, которое поступает в ОРДЛО для утилизации и для боевых действий. Берем полевые испытания новых образцов. Эти образцы пребывают на Донбасс, но к ним отношение не такое, как к танку Т-72. Возьмем какую-либо разработку из связи. Она приходит в «ЛДНР» со своими российскими специалистами, ее держат подальше от глаз местного населения, контакт с коллаборантами минимальный», – сообщил Юрий Карин

Офицеры России руководят и инстурктируют, стараются не вступать в бой – Скибицкий

35 тысяч боевиков находятся в составе первого и второго армейских корпусов. Они подчиняются армии России. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что на Донбассе находится 3 тысячи российских кадровых военных. Но они стараются в боевой контакт не вступать а осуществляют руководство и инструктаж.

все указания, директивы, распоряжения идут от туда, а также из Генерального штаба российской армии

«Система управления налажена еще с 2015 года. Она замкнута на штаб Южного военного округа России. Соответственно все указания, директивы, распоряжения идут от туда, а также из Генерального штаба российской армии», – отмечает Вадим Скибицкий

Спецназовец, россиянин Виктор Агеев сразу после того, как попал в плен летом 2017 года, признался и называл себя российским военнослужащим. Украина постоянно представляет Гаагскому трибуналу факты присутствия российского оружия на Донбассе, говорит заместитель министра временно неподконтрольных территорий Георгий Тука. По его мнению, доказательств более чем достаточно, чтобы признать присутствие армии России на Донбассе.

На рассмотрение европейского суда передано более 1200 задокументированных фактов о присутствии российской армии на Донбассе

​«На рассмотрение европейского суда передано более 1200 задокументированных конкретных фактов, говорящих о присутствии регулярной российской армии на территории Украины на Донбассе», – заявил Георгий Тука

Мировая дипломатия будет пытается вынудить Путина выйти из Донбасса, сохранив лицо, поэтому международные суды не признают присутствие российского оружия и военных, считают эксперты. По мнению одних, президентские выборы весной и Чемпионат мира по футболу в России летом немного сдержат Путина и полномасштабной агрессии на Донбассе не будет. Другие считают что новое обострение на Донбассе – единственный способ для Кремля отвлечь россиян от упадка российской экономики.

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)