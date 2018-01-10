Нові умови ввезення товарів в Україні подобаються не всім

Львів – 10 січня мешканці прикордоння на Львівщині та Волині упродовж кількох годин перекривали рух транспорту на чотирьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. Їхній протест спричинений законодавчими змінами, які обмежують ввезення товару з-за кордону в Україну. З 1 січня цього року людина може перевозити протягом одного дня в Україну – без оподаткування – товарів вартістю 50 євро і вагою 50 кілограмів. До цього була сума 500 євро при тій же вазі. Нове умови ввезення імпортних товарів скеровані на боротьбу з контрабандистами. Але чи дієвими будуть зміни?

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З 9-ї години ранку близько півсотні людей, переважно учасники малого прикордонного руху, для яких поїздки у Польщу є щоденною працею і заробітком, перекрили рух на Рава-Руському пункті пропуску. Вони ходили пішим переходом, але цілковито рух транспорту не блокували. Автобуси й автомобілі, в яких перебували діти і хворі люди, пропускали одразу, а машини з черги – що п’ятнадцять – що тридцять хвилин. Жодних сутичок під час акції протесту на трьох пунктах пропуску Львівщини не було.

«Чому я тут? Бо порушили мої права людини на переміщення. Закон, який підписав президент 30 грудня, лімітує мене – щоб придбати там річ, дорожчу за 50 євро, я маю бути за кордоном 24 години. Де логіка? Я живу за 10 кілометрів від кордону і можу поїхати і купити якусь річ, дорожчу за 50 євро», – каже Михайло, учасник малого прикордонного руху.

Закон проти народу. Буває, що людина раз на місяць їде і купила холодильник, то має 24 години сидіти у Польщі

«У мене машина на польських номерах, їду раз на тиждень, то чому не можу взяти товар. Закон проти народу. Буває, що людина раз на місяць їде і купила холодильник, то має 24 години сидіти у Польщі», – говорить Василь, учасник малого прикордонного руху.

Так, як вони борються з контрабандою, то робиться для бізнесменів і депутатів, які мають можливість закупити пару фур, розмитнити товар, який ми перевозимо, і перевезти

«Я їжджу у Польщу, раз на п’ять днів, чи через день. Так, як вони борються з контрабандою, то робиться для бізнесменів і депутатів, які мають можливість закупити пару фур, розмитнити товар, який ми перевозимо, і перевезти», – розповів Роман Дембіцький, мешканець прикордоння.

«8 вживаних коліс оцінили в 100 євро, де є розцінки на вживаний товар?» – запитує учасниця малого прикордонного руху Марія.

«Я їду у супермаркет біля кордону лише для себе купити продукти. У Польщі дешевші», – каже старша жінка.

«Щодня на більше аніж 50 євро купуєте для себе продукти?» – це запитання залишилось без відповіді від старшої жінки.

«Родина велика», – чую у відповідь.

Учасники протесту не признавались на мікрофон, що майже щодня бувають у Польщі і що це їхня робота і заробіток.

Люди, які возили тут контрабанду, як не знали норми 500 євро і 50 кілограмів, так і далі не знатимуть, нічого це не змінить, лише хабарництво зросте

«Люди, які возили тут контрабанду, як не знали норми 500 євро і 50 кілограмів, так і далі не знатимуть, нічого це не змінить, лише хабарництво зросте. Аби були менші черги – треба або заборонити машини на польських номерах, або їх легалізувати», – вважає перевізник Сергій Стасюк, який очікував у черзі на пункті пропуску.

«Човники» зазнають збитки?

За даними Асоціації платників податків Львівщини, за минулий рік в Україну перевезено нерозмитнених товарів на суму 3 з половиною мільярди гривень. 1 січня цього року набув чинності закон, ухвалений Верховною Радою 7 грудня 2017 року (№ 2245-VIII). Згідно з цим документом, щодня людина може без оподаткування провезти в Україну товарів на суму 50 євро, раніше було у десять разів більше, і вагою 50 кілограмів. На суму до 500 євро можна перевезти товарів без жодної сплати за них, якщо за кордоном особа перебувала 24 години. Але дозволено ввозити без оподаткування речі не частіше, аніж один раз на три доби. Для прикладу, якщо людина протягом дня перетнула кордон в Польщу і повернулась в Україну, придбавши за кордоном товар на суму 70 євро, то з 20 євро має сплатити 10% мита і 20% ПДВ. Зміни до закону передусім були внесені, щоб припинити контрабанду.

На пересічних громадян це не вплине, бо ми не їздимо так часто за кордон. А ті, хто займається перевезенням «сірого імпорту», то це вплине на їхнє матеріальне становище

«На пересічних громадян це не вплине, бо ми не їздимо так часто за кордон. А ті, хто займається перевезенням «сірого імпорту», то це вплине на їхнє матеріальне становище. Тому що тепер у таких сумах товар заборонено перевозити, і їхній приватний бізнес постраждає. Ця проблема не торкнеться простого громадянина, це для «човників», які перевозять товари з-за кордону без сплати податків, які перевозять роздрібнені партії товарів в Україну», – наголосила Лілія Долінська, представник Асоціації платників податків Львівщини.

Відтак на українсько-польському кордоні діяла проста система. Мешканці прикордоння щодня перевозили на своїх машинах товар, а хтось і переносив у руках, для підприємців, які оминали будь-які сплати у бюджет за ввезення імпорту. З польського боку кордону розвантажували навіть м’ясо і частинами його перевозили чи переносили в Україну. В автомобілі їхало по кілька осіб, відтак за один раз можна було перевезти товарів до 2000–3000 євро.

З однієї сторони кордону приїжджала заповнена вантажівка, а з другої порожня з родиною і так переносили цілими сім’ями товари, які не обкладалась ні ПДВ, ані митом. Якийсь «підприємець» отримав таку пільгу у 30–35% вартості цього товару

«Громадяни цілими сім’ями виїжджали за кордон і щодня привозили норму – 500 євро і 50 кілограмів на особу – і це перетворилось на повноцінний «човниковий» бізнес, коли з однієї сторони кордону приїжджала заповнена вантажівка, а з другої порожня з родиною і так переносили цілими сім’ями товари, які не обкладалась ні ПДВ, ані митом. Якийсь «підприємець» отримав таку пільгу у 30–35% вартості цього товару, бо він не розмитнювався. А повноцінний бізнес, який імпортував, сплачував усе. Ми чекаємо, що ці нововведення позитивно відіб’ються на бізнесі і що на кордоні зменшаться черги», – наголосив голова Комітету підприємців Львівщини Андрій Дячишин.

Людей запрошували на роботу

Людина, яка перевозить нерозмитнений товар, тобто «сірий імпорт», повертає tax free, ПДВ за товар, що є теж її заробітком. Польськими товарами заповнені місцеві ринки. Учасники протесту, які перевозять товари, кажуть, що зміна у законодавстві вплине на кишені споживачів, бо продукти, побутова техніка виростуть у ціні, бо вони рідше возитимуть, матимуть більші видатки. Однак Андрій Дячишин зауважує, що, громадяни отримають якісніший товар.

Особи, які займались цим бізнесом, не робили це для того, щоб продати дешевше, а щоб більше заробити

«На споживача це не вплине, може бути дуже незначний відсоток зростання. Бо особи, які займались цим бізнесом, не робили це для того, щоб продати дешевше, а щоб більше заробити. Тут в мінусі був державний бюджет. Навпаки, у нас є шанс отримати якісніший товар. Бо імпортер сертифікує продукцію, він має постійні контакти і більш відповідальний перед споживачем, аніж ті, які одноразово торгують», – говорить Андрій Дячишин.

За оцінками Комітету підприємців Львівщини, від 30 до 70 мільярдів гривень втрачає державний бюджет від незаконної підприємницької діяльності. Однак чи дієвими будуть зміни до податкового законодавства – залежить від митників. Тому що вони вноситимуть інформацію у базу даних, вирішуватимуть, фіксувати чи ні ввезення товарів раз на день, чи на три. Відтак чи не спонукатимуть нові умови перетину кордону до зростання хабарництва?

Дуже складно змінити ментальність, щоб люди не ходили через кордон, а йшли працювати на підприємства

«Держава чітко поставила сьогодні на порядок денний питання боротьби з контрабандою, захисту нашого товаровиробника, а хабарників, митників і прикордонників, виявлятимемо і звільнятимемо. Люди, яких використовували контрабандисти, заробляли дріб’язок порівняно з тими втратами, які несе економіка України, і тими мільйонами, які вони заробляють. Ми маємо в області вільні робочі місця, пропонуємо довезення до місця праці і зарплату 8500 гривень. Дуже складно змінити ментальність, щоб люди не ходили через кордон, а йшли працювати на підприємства», – каже голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. До слова, під час протесту його учасникам роздавали запрошення на роботу на німецьке підприємство «Бадер Україна».

За словами очільника області, до організації акцій протесту на пунктах пропуску причетні люди, які заробляють на контрабанді роками.

Учасники протесту назвали свою акцію попереджувальною. Вони підписують звернення до президента з проханням скасувати у законодавстві термін 24 години, згідно з яким вони можуть провезти товар на 500 євро без сплати мита і податку.