Ахметов та інші олігархи задекларують свої статки – ранковий ефір Радіо Свобода

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На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Лариса Гетьман, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунологіі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Федір Лапій, заступник директора клініки «Борис» з питань педіатрії Анна Горбань; політичний експерт Валерій Клочок, експерт з аналізу політики «Transparency International Україна» Олександр Калітенко; експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха, заступник голови правління Центру громадянських свобод Олександра Романцова.