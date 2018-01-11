Щоб вистояти у відкритому протистоянні з Росією, Україні потрібно консолідувати суспільство (огляд преси)

Газета «День» у статті «Миротворці» на Донбасі: міф чи реальність?» переконує, що це питання буде одним із головних у 2018 році. Журналісти прогнозують, що в найближчій перспективі миротворці навряд чи з'являться на Донбасі. Хоча їхня присутність дала б змогу заблокувати спроби «друзів Путіна» змусити Україну до формального і небезпечного для неї виконання Мінських угод у їхній політичній частині. Також у журналістів немає відповіді на запитання – чи наважиться Путін на якусь авантюру з провокацією загострення ситуації на Донбасі або й на відкриту агресію проти України. Утім, щоб вистояти в сучасному відкритому протистоянні з Росією, потрібно, перш за все, консолідувати суспільство перед зовнішньою загрозою і не допустити внутрішньої дестабілізації та розвалу, наголошує газета.

Про те, чому Міністерство охорони здоров’я хоче позбавити ліцензій знахарів і цілителів, розповідає газета «День». Причина – невизнання наукою існування екстрасенсів, магії, чакр, аури, пам’яті води та інших ідей, які лежать в основі методів народної медицини. Нинішня процедура атестації та експертизи цілителів не дозволяє МОЗ видати жодному з них дозвільні документи, оскільки неможливо гарантувати безпечність використовуваних ними методів для пацієнтів. Усі раніше видані дозволи на заняття цілительством створюють потенційну небезпеку для українців, оскільки такі дозволи жодним чином не гарантують безпеку пацієнтів при їхньому зверненні до цілителів. Відтак Мінздоров’я пропонує прирівняти діяльність цілителів або до релігійних послуг, або до сфери розваг.

А про те, які місце і роль академічної медичної науки в реформуванні системи охорони здоров'я, і наскільки обнадійливі перспективи її розвитку та чи є для цього фінансове підґрунтя, аналізує газета «Голос України».

Опір реформуванню того, що в Україні називається правоохоронною системою, тільки сильнішає. Це, як наголошує експерт тижневика «Країна», має різні прояви – кругової поруки, саботажу, відвертого ігнорування. В експерта видання склалося враження, що судді в Україні вбачають сенс своєї діяльності не у знайденні для злочинця відповідної міри покарання, а в отриманні грошей за те, щоб якомога м’якше його відмазати. Вороги України, диверсанти, сепаратисти, вбивці майданівців та АТОвців якщо й сідають, то на якісь абсурдно символічні строки. І часто, як переконує тижневик, виходять на волю відразу ж після проголошення судового вердикту.