Якщо Путін не змінить політику, Росія може розвалитися, як СРСР – Маломуж

Готовність російського президента Володимира Путіна нібито нормалізувати відносини між Росією і Україною, небажання «заморожувати» конфлікт на Донбасі, «жести доброї волі» щодо повернення військової техніки з Криму є грою у миротворця. Так прокоментував заяви президента Росії екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він зазначає, що «миротворець Путін» є лише пропагандистським образом для електорату перед виборами і для США та Європи. Це гібридний образ, як і війна, котру Росія не припиняє на Донбасі. Екс-голова Служби зовнішньої розвідки України поділився своїми враженнями від спілкування з господарем Кремля, яке було 2006 року. На думку гостя студії Радіо Свобода, Путін – непоганий тактик, але стратегічно програє і по Росії, і по Україні. Якщо путінська політика не зміниться, Росія може посипатися як картковий будинок.